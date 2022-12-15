美11月零售銷售下滑幅度大於預期 近一年來最深

美國11月零售銷售下滑0.6%，跌幅達到近一年來最深。(歐新社)

美國11月零售銷售下滑幅度為近一年來最深，反映出民眾的商品需求已局部放緩。

商務部 15日表示，11月零售銷售較前月下滑0.6%，不如10月的增長1.3%，跌幅也大於彭博訪調分析師預測的0.2%；剔除汽油和汽車後的零售銷售則下滑0.2%。

根據報告，在13項零售商品類別中，11月有9項呈現銷售下滑，包括電子產品、家具和建築材料。車輛銷售也同樣下滑，部分原因是二手車和卡車的價格下跌。餐廳和酒吧銷售是報告中唯一一項服務業類別，11月銷售上升了0.9%，為連續第四個月上揚。

該報告顯示出，在高通膨和消費者偏好轉向服務業之際，消費者的商品需求已些許失去動能。雖然薪資提高和疫情 期間的儲蓄 有助於支撐消費者消費，但在存款利率逼近紀錄低點和信用卡卡債金額飆高之際，美國民眾已逐漸感覺到財務困難。

為了降低通膨，聯準會（Fed）正期盼消費者支出減緩，進而放慢經濟成長。Fed官員14日一如預期地放緩升息步調，雖然通膨近幾個月來已正在減速，但決策官員也同意目前的物價壓力仍然太高。