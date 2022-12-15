中國GDP何時超越美國？日經：即使到2036年後都不可能

日本經濟研究中心在一項新估計中表示「未來幾十年中國的人均國內生產毛額不太可能超過美國」，並放棄去年提出「世界最大的2個經濟體將在2033年交換位置」的預測。（路透）

日本 經濟研究中心（JCER）在一項新估計中表示「未來幾十年中國的人均國內生產毛額（GDP）不太可能超過美國」，並放棄去年提出「世界最大的2個經濟體將在2033年交換位置」的預測。

日經報導，JCER每年12月都會發布亞太地區18個經濟體到2035年的長期增長預測。當2020年新冠疫情 爆發時，JCER預測北京 當局能很快遏制病毒和重新開放經濟，中國最快將在2028年超過美國成為「世界上最大的經濟體」，然而2021年JCER將這一預測推遲到2033年，理由是「北京當局更嚴格的IT法規會阻礙創新」。

而2022年的預測設想中國經濟增長將在2030年代進一步放緩至3%以下，2035年更將降至2.2%、比2021年的估計下降0.8個百分點，更靠近美國同年1.8%的增長率。中國經濟增長預期放緩背後有2個主要因素：首先是剛鬆綁的新冠清零措施，另一因素則是「美國對中國出口的限制」。

JCER認為上述2個因素將減緩中國經濟增長的步伐，同時如果台海發生衝突，中國經濟將因為外國公司加速撤出而進一步受阻，從長遠來看，中國人口下降也將拖累經濟增長。 JCER表示「即使時間到2036年之後，中國也無法在經濟上超越美國」。