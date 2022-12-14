美宣布全面投資非洲 拉攏盟友力抗北京影響力

總統拜登14日在美非商業論壇表示，「美國『全面投入』（All in）非洲的未來。」他宣布對非洲國家和私人企業投資數十億美元，協助發展公衛、基礎建設、企業和科技。美聯社

總統拜登 14日在美非商業論壇表示，「美國『全面投入』（All in）非洲的未來。」他宣布對非洲國家和私人企業投資 數十億美元，協助發展公衛、基礎建設、企業和科技；拜登雖沒提到「中國」，但拉攏盟友的意味不言可喻。

美中俄在非洲大陸競逐影響力，拜登舉辦為期3天的美非峰會廣邀領導人到華府，重振美國對非洲的承諾；他在商業論壇致詞表示，「非洲贏美國就贏，那麼世界也就贏了」，凸顯「共同成功」的願景。

路透報導，美國對非洲的投資不如中國，中方對非貿易總額為美國的4倍，北京也是非洲國家最重要的貸款金主；此外，俄羅斯對非洲出售武器，其傭兵部隊在非洲大陸活動，國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）批評這是破壞穩定。

紐約時報報導，拜登政府不希望非洲國家將這次峰會聯想成「抗中」，國務卿布林肯（Antony Blinken）曾說，拜登政府的非洲戰略不以「和中俄競爭」為中心。

拜登14日談到全球面臨的危機，包含疫情、戰爭帶來的不穩定、國際經濟挑戰、糧食價格上漲以及氣候變遷 造成的影響；他說，這些危機不斷加劇，也強化了美非合作應對的重要性。

以疫情為例，拜登說，美國對49個非洲國家提供了2.31億劑的疫苗，並投資非洲生產疫苗、試劑與藥物，讓非洲不僅能自給自足，還能為強化全球供應鏈做出貢獻。

拜登表示，美國致力於支持非洲方方面面的發展，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前宣布，美國將在未來3年內投資非洲550億美元。

拜登宣布，美國將與新成立的非洲大陸自由貿易區簽署MOU，將使得美國企業打開通往13億人口、價值3.4兆美元的市場大門；美國跨國金融服務公司VISA、美國通用電氣（General Electric Co）、思科系統（Cisco Systems Inc）都已經宣布要投資。

拜登說，美國投資非洲的可再生能源的火力發電廠、太陽能計畫和高速電信電纜，以確保美非貿易建構在可信賴的基礎建設上，並保護有彈性的供應鏈。

峰會主題聚焦氣候變遷、公共衛生與糧食安全，拜登政府在開會前夕就宣布投資計畫，並將公開支持「非洲聯盟」以永久會員身分加入20國集團（G20）。

此外，拜登將很快宣布訪問非洲的訊息，他就任總統以來幾度出訪，但尚未造訪非洲。