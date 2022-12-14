我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：遭馬斯克批評 推特前主管被迫逃離灣區住家

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變總統

川普沒用了?民調指共和黨選民要他政策 2024換佛州王選

編譯周辰陽／即時報導
美國前總統川普與現任佛州州長德桑提斯。資料照片。（美聯社）
美國前總統川普與現任佛州州長德桑提斯。資料照片。（美聯社）

美國前總統川普11月中宣布投入2024年總統大選，但最近備受期中選舉失敗與打官司失利的困擾，今日美國報與薩福克大學（Suffolk University）的獨家民調更發現，共和黨員與選民對他三戰白宮的支持度已經大幅下跌。

根據報導，共和黨員與傾向共和黨的選民現在稱他們想要川普的政策，但要另一個領袖來執行。民調顯示，雖然31%受訪者希望川普競選，61%傾向延續川普所推行政策的另一些共和黨提名人，比例達到2比1的程度。

民調同時顯示，近三分之二的共和黨員與傾向把票投給共和黨人的選民希望佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）競選總統。在同一群選民眾中，56%稱他們偏好德桑提斯勝過川普，33%偏好川普，相差達到兩位數。

此外，在假設性的2024年總統大選對決中，德桑提斯在全體選民間也以47%對43%領先現任總統拜登，拜登則以47%對40%輕鬆打敗川普。但壓倒性多數的登記選民表示，他們不想在2024年的總統大選見到川普或拜登。

薩福克大學政治研究中心主任帕利歐羅戈斯（David Paleologos）說，「共和黨有新人掌權了」。他認為，共和黨員與保守的中間選民越來越想要沒有川普的川普主義（Trumpism ）。

川普 共和黨 拜登

上一則

FT：美國最快本周將長江存儲等30多家中企列貿易黑名單

延伸閱讀

邊界移民申請庇護人數 拜登政府擬減少

邊界移民申請庇護人數 拜登政府擬減少
拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統

拜登提49年前往事 張淑芬：想不到幫助的人變成總統
拜登簽同婚法「捍衛愛」 舒默現場祝福女兒的同性婚姻

拜登簽同婚法「捍衛愛」 舒默現場祝福女兒的同性婚姻
談國會暴亂 格林：若由她和巴農策畫會成功

談國會暴亂 格林：若由她和巴農策畫會成功

熱門新聞

自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
平台顯示李先生的餘額累積到79萬元。(李先生提供)

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

2022-12-12 22:18
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

2022-12-06 20:20

超人氣

更多 >
創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母

創320億加密貨幣帝國 FTX執行長被捕…連累史丹福父母
這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙

這4類食物和飲料 牙醫：會悄悄讓你蛀牙
家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀

家暴被判4個月 華男跨州刺殺岳父母 反被殺17刀
強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加

強風暴來襲 紐約市本周冰雪交加
世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽