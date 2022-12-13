拜登簽同婚法「捍衛愛」 舒默現場祝福女兒的同性婚姻

拜登總統(坐者)13日下午簽署國會上周通過的同性婚姻法，他表示，「這項法律及其所捍衛的愛，打擊一切形式的仇恨」。(歐新社)

國會上周通過的同性婚姻法，13日下午由拜登 總統正式簽署生效；拜登表示，「這項法律及其所捍衛的愛，打擊一切形式的仇恨。」

白宮 南草坪的簽署儀式現場還播放拜登十年前接受電視訪問的錄影，時任副總統的他公開支持同性婚姻，引發政壇騷動。三天後，當時的總統歐巴馬本人也公開表態支持同性婚姻。

多位國會議員也出席簽署儀式，其中參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)佩戴紫色領帶，以表示對女兒同性婚姻的祝福。他說：「感謝數百萬人花費數年時間推動變革，感謝我的同事們努力努力，我的孫子將生活在一個尊重他們母親婚姻的世界中。」眾院 議長裴洛西(Nancy Pelosi)也感謝同婚運動支持者說：「以你們的不厭其煩、堅持到底與愛國精神為立法增添動力。」

儘管同性婚姻立法令人興奮，但各州針對性別問題的保守政策也在全國不斷擴散，拜登強調，「各州針對變性兒童制定的冷酷無情、憤世嫉俗法律，恐嚇家庭並將為兒童提供所需護理的醫生定罪。」他說，「種族主義、反猶太主義、恐同症、變性者恐懼症，都是相互關聯」、「但仇恨的解藥是愛」。