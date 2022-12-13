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FTX「乾坤大挪移」：偷改電腦軟體 無上限動用客戶的錢

編譯季晶晶／綜合外電
美國檢察官Damian Williams周二公布FTX創辦人班克曼-佛瑞德遭起訴罪名。（美聯社）
美國檢察官Damian Williams周二公布FTX創辦人班克曼-佛瑞德遭起訴罪名。（美聯社）

2020年中，FTX首席工程師Nishad Singh秘密更動了這家加密貨幣交易所的電腦軟體。

路透報導，調整程式讓FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）擁有的Alameda Research能免於FTX交易平台的一項設定，該設定會在Alameda借的錢虧損太多時，自動出售其資產。

Singh作了記錄，強調FTX絕不能賣出Alameda的部位。他在程式評論欄寫下：「要格外小心不能清倉。」

這讓Alameda能持續不斷地從FTX借錢出來，不管抵押品的價值高低。美國證券交易委員會（SEC）指出，這項更動意味Alameda擁有「實際上無上限的信貸額度」。此外，FTX接下來兩年偷偷借給Alameda的數十億美元，也不是自己的儲備金，而是其他FTX客戶的存款。

監管機構形容FTX搭起危如累卵的紙牌屋，指控班克曼-佛瑞德瞞天過海，將FTX客戶資金挪去Alameda，進行未披露的風險投資、買豪奢房地產、捐政治獻金，客戶全不知情。美國檢察官和商品期貨交易委員會也分別提出單獨的刑事和民事指控。

SEC的訴狀說，寫進FTX程式裡免於自動清倉的功能，使得Alameda的信貸額度增加到數百億美元。這是班克曼-佛瑞德將客戶的錢轉進Alameda的兩個方式之一。

另一個是一㮔機制，把FTX用戶的80多億美元存進Alameda可秘密控制的帳戶。這些存款反映在FTX內部帳戶，隱瞞Alameda的債務責任。

班克曼-佛瑞德將FTX發展成全球最大加密貨幣交易所之一時，曾不斷呼籲加密貨幣監管要重視消費者保護，強調FTX的軟體有自動清倉功能，會保護每個人。他5月12日赴國會作證時說，FTX軟體「安全、經過測試，而且保守」。

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