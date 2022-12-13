FTX創辦人被捕 遭控8項罪名、最高面臨115年刑期

FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在巴拉馬被捕後13日首次出庭，他被控8項罪名，包括電信詐欺、洗錢和和串謀詐騙等，最高面臨115年刑期。路透

FTX創辦人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在巴拉馬被捕後13日首次出庭，他被控8項罪名，包括電信詐欺 、洗錢和和串謀詐騙 等，最高面臨115年刑期。

曼哈頓聯邦檢察官威廉 姆（Damian Williams）在記者會上表示，美國聯邦調查局（FBI）、美國證券交易委員會（SEC）和美國商品期貨交易委員會（CFTC）日以繼夜工作，以查明這項「美國歷來最大宗金融詐騙案」的來龍去脈。SEC和CFTC於13日分別起訴佛瑞德，指控他在FTX垮台中所扮演的角色。

美國聯邦調查局（FBI）紐約分局助理局長德里斯科（Michael J. Driscoll）表示，「詐欺就是詐欺。投資計畫的複雜程度和涉及的金額都不是重點。」

威廉姆說，佛瑞德12日在拉哈瑪被捕，被控濫用數十億美元的客戶資金來支付旗下交易公司Alameda Research的費用和債務並影響美國公共政策。美國司法部發布聲明說，佛瑞德面臨兩項電信詐欺罪、兩項電信詐欺共謀罪和一項洗錢罪，每項罪名最高可判處20年徒刑。他還被控共謀證券詐欺、商品詐欺以及共謀詐欺美國和違反競選財務規定，每項罪名最高判處5年徒刑。

美國國會設定法定最高刑期，但法官將最終決定刑期長短。