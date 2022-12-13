抱怨做出犧牲 荷蘭半導體大廠執行長質疑美強迫

艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）。 路透

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）執行長溫彼得（Peter Wennink）13日針對美國推動荷蘭採取新規定，限制對中國出口一事的合理性提出質疑。

溫彼得在接受新鹿特丹商報（NRC Handelsblad）訪問時表示：「艾司摩爾已經做出犧牲。」

溫彼得說，在美國的施壓下，從2019年起，荷蘭政府已經限制艾司摩爾向中國出口其最先進的微影設備，而此事已經讓銷售替代技術的美國半導體設備業者受惠。

在溫彼得受訪前，彭博資訊引述知情人士消息報導，日本 和荷蘭原則上已同意加入美國行列，加強管制對中國出口先進晶片 製造設備，未來幾周可能宣布禁止對陸銷售可生產14奈米以下晶片的設備，幾乎完全掐死中國購買先進晶片製造設備的管道。

艾司摩爾目前已無法向大陸銷售其最先進的極紫外光（EUV）微影設備，這類設備用於生產先進製程晶片。然而，美國持續推動該公司將禁售範圍擴大到相對較成熟的技術領域，這會影響艾司摩爾對大陸銷售深紫外光（DUV）浸潤式微影設備。

根據年報，中國去年貢獻艾斯摩爾約15%的營收 。