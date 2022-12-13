為中國軍機飛行員提供訓練 美退役飛官遭4罪起訴

達根聘請的澳洲Nyman Gibson Miralis律師事務所律師米拉里斯（Dennis Miralis，圖）。路透

根據美國法院公開起訴書，已在澳洲 被捕的美國陸戰隊退役飛行員達根（Daniel Duggan）被控違反美國武器管制法律，訓練中國軍機飛行員如何駕機降落航空母艦。

路透報導，這份2017年的起訴書載明，達根2010年和2012年有3次透過南非 一所飛行學校，「為中華人民共和國飛行員提供軍事訓練」。

起訴書列出一些沒有公開姓名的同案共犯，包括在「南非一所試飛學院」擔任主管的一名南非人和一名英國 人，以及一名為中國軍方蒐集軍事情報的中國公民。這所南非試飛學院在中國有派駐人員。

在達根遭澳洲逮捕的同一週，英國宣布取締訓練中國軍機飛行員的退役飛官。

澳洲警方10月應美國政府請求，在橘鎮（Orange）暫時逮捕達根，以待美方提出引渡要求。

達根聘請的澳洲Nyman Gibson Miralis律師事務所律師米拉里斯（Dennis Miralis）尚未回應路透有關起訴書的置評請求，不過他先前表示，達根否認違反任何法律，同時他是澳洲公民，已放棄美國公民身分。

美國哥倫比亞特區法院9日公布達根的起訴書和聯邦逮捕令，起訴書載明，達根涉嫌與一位沒有公開姓名的中國公民直接簽約，為中國一家國有公司提供服務，包括評估共軍飛行學員、測試中國海軍航空裝備，以及指導駕機降落航空母艦的相關戰術。

起訴書中說，達根為中國提供軍事訓練未經美國政府同意，而美國國務院2008年曾通知他，代訓外國空軍人員必須取得美方同意。

起訴書中指控，達根2009年至2012年間經常往來澳洲、美國、中國和南非，當時他兼具美國和澳洲公民身分。

他涉嫌違反美國對中國武器禁運的犯行還包括，2010年在中國提供飛航服務，並為中國航空母艦訓練提供評估。

起訴書指控，列為共犯的中國公民促成南非飛行學校和一家中國國有企業的交易，在南非和中國為中國軍機飛行員提供駕機降落航空母艦的訓練。

為進行這項訓練，雙方特意提供錯誤資料以取得美國政府的出口許可，藉以向美國一家飛機經銷商購得一架T-2教練機。

達根遭4項罪名起訴，分別是共謀非法出口防衛服務至中國形成共謀詐欺美國、共謀洗錢、違反武器出口管制法以及違反國際武器交易規定。