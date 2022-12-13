我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／跟父母同住的年輕人 帶動奢侈品銷售勁漲

速食店點餐 做到這「5不」省荷包、身材不走鐘

為中國軍機飛行員提供訓練 美退役飛官遭4罪起訴

中央社雪梨13日綜合外電報導
達根聘請的澳洲Nyman Gibson Miralis律師事務所律師米拉里斯（Dennis Miralis，圖）。路透
達根聘請的澳洲Nyman Gibson Miralis律師事務所律師米拉里斯（Dennis Miralis，圖）。路透

根據美國法院公開起訴書，已在澳洲被捕的美國陸戰隊退役飛行員達根（Daniel Duggan）被控違反美國武器管制法律，訓練中國軍機飛行員如何駕機降落航空母艦。

路透報導，這份2017年的起訴書載明，達根2010年和2012年有3次透過南非一所飛行學校，「為中華人民共和國飛行員提供軍事訓練」。

起訴書列出一些沒有公開姓名的同案共犯，包括在「南非一所試飛學院」擔任主管的一名南非人和一名英國人，以及一名為中國軍方蒐集軍事情報的中國公民。這所南非試飛學院在中國有派駐人員。

在達根遭澳洲逮捕的同一週，英國宣布取締訓練中國軍機飛行員的退役飛官。

澳洲警方10月應美國政府請求，在橘鎮（Orange）暫時逮捕達根，以待美方提出引渡要求。

達根聘請的澳洲Nyman Gibson Miralis律師事務所律師米拉里斯（Dennis Miralis）尚未回應路透有關起訴書的置評請求，不過他先前表示，達根否認違反任何法律，同時他是澳洲公民，已放棄美國公民身分。

美國哥倫比亞特區法院9日公布達根的起訴書和聯邦逮捕令，起訴書載明，達根涉嫌與一位沒有公開姓名的中國公民直接簽約，為中國一家國有公司提供服務，包括評估共軍飛行學員、測試中國海軍航空裝備，以及指導駕機降落航空母艦的相關戰術。

起訴書中說，達根為中國提供軍事訓練未經美國政府同意，而美國國務院2008年曾通知他，代訓外國空軍人員必須取得美方同意。

起訴書中指控，達根2009年至2012年間經常往來澳洲、美國、中國和南非，當時他兼具美國和澳洲公民身分。

他涉嫌違反美國對中國武器禁運的犯行還包括，2010年在中國提供飛航服務，並為中國航空母艦訓練提供評估。

起訴書指控，列為共犯的中國公民促成南非飛行學校和一家中國國有企業的交易，在南非和中國為中國軍機飛行員提供駕機降落航空母艦的訓練。

為進行這項訓練，雙方特意提供錯誤資料以取得美國政府的出口許可，藉以向美國一家飛機經銷商購得一架T-2教練機。

達根遭4項罪名起訴，分別是共謀非法出口防衛服務至中國形成共謀詐欺美國、共謀洗錢、違反武器出口管制法以及違反國際武器交易規定。

澳洲 南非 英國

上一則

美荷日聯手 加強限制向中國出口先進晶片生產設備

延伸閱讀

籌備《紐約故事》 導演汪子琦計畫選拔新人

籌備《紐約故事》 導演汪子琦計畫選拔新人
WSJ：美迷信特務 「公開來源情報戰」落後中國

WSJ：美迷信特務 「公開來源情報戰」落後中國
通膨傷荷包 年終禮預算大減

通膨傷荷包 年終禮預算大減
澳洲昆士蘭驚傳槍擊案 3人遇害包括2警

澳洲昆士蘭驚傳槍擊案 3人遇害包括2警

熱門新聞

自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

2022-12-12 13:30
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

2022-12-06 20:20
Meta公司11月解雇了1萬多名員工，主修電腦科系的學生增加，但大科技公司正在裁員。（Getty Images）

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

2022-12-07 09:25

超人氣

更多 >
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路

投資嘗甜頭 25萬有去無回…華翁痛訴「富婆」殺豬盤套路
中國富力集團總裁張力涉賄在英被捕 將被引渡至美受審

中國富力集團總裁張力涉賄在英被捕 將被引渡至美受審
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破