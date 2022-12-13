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美荷日聯手 加強限制向中國出口先進晶片生產設備

記者李孟珊、國際中心／即時報導
美、荷、日三國攜手封殺中國取得先進晶片生產設備局勢成形，中企發展14奈米以下製程全面停擺，中國記憶體首當其衝，南亞科、華邦等將迎來轉單。（美聯社）
美、荷、日三國攜手封殺中國取得先進晶片生產設備局勢成形，中企發展14奈米以下製程全面停擺，中國記憶體首當其衝，南亞科、華邦等將迎來轉單。（美聯社）

繼荷蘭鬆口有意配合美國加強管制出口中國先進晶片生產設備之後，日本13日也證實將跟進採取適當措施，此舉意味美、荷、日三國攜手封殺中國取得先進晶片生產設備局勢成形，中企發展14奈米以下製程全面停擺，中國記憶體業首當其衝，南亞科、華邦等台廠將迎來轉單。

中國記憶體業恐受重創，台灣記憶體廠未來有望擺脫中企殺價競爭，正積極衝刺先進製程搶市。南亞科第一代10奈米（1A）製程試產順利已開始送樣，第二代10奈米級（1B）製程產品開發符合進度已導入試產，預期2023年10奈米級製程產品小量貢獻。

華邦方面，高雄廠第一期1萬片產能將於明年1月到位，以25S製程生產，第二期1萬片產能建置時程預計延後半年，明年下半年導入設備，2024年以D20製程量產。

日本和荷蘭正計畫禁止對中國銷售生產14奈米以下晶片的設備，符合華府在10月推出的規定。日本經濟產業大臣西村康稔13日證實，日方正與美國及其他國家討論相關事宜，日本將根據每個國家的法規採取適當措施，限制對中國的晶片相關出口，強調「日本已根據基於國際合作精神的外匯法與外國貿易法，嚴格執行出口管制」。

西村康稔不願透露相關細節，僅指出目前正與日本企業評估晶片限制令的影響，「我們正在聆聽國內企業的說法，研究美國限制的影響」。

法人分析，當前全球前十大半導體設備供應商中，有九家來自美國、荷蘭與日本，當中荷蘭僅艾司摩爾一家，美國、日本則更是關鍵。美、日、荷達成共同封殺中國取得先進晶片生產設備的共識，幾乎掐死了中國採購生產先進晶片所需設備的管道。史福柏登公司分析師雷斯根直言，中國沒辦法靠自己打造先進（晶片）產業，不可能」。

細數全球主要先進晶片設備供應商．包括美國的應用材料、科林研發、科磊（KLA），還有荷蘭的艾司摩爾以及日本的東京威力科創。其中，東京威力科創的自動化光阻塗布及顯影系統（track）設備獨霸全球市場，爐管、蝕刻設備都是全球龍頭並取得超過五成市占，所有曝光機都需要搭配Track才能運作。

法人指出，中國14奈米以下製程發展停擺，影響最大的是記憶體業，主因相較於中國晶圓代工廠目前製程技術已達1X奈米，幾乎不受此次三國攜手封殺影響，但中國記憶體業正處於DRAM從2X奈米導入1X奈米的階段，先前中國記憶體廠大舉打亂利基型記憶體市況，隨著中國記憶體廠技術發展受挫，台廠可望擺脫中企糾纏，進而迎來轉單。

晶片 日本 華府

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