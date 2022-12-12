蕭美琴：台美可望循例舉行第三次經濟繁榮夥伴對話

中華民國駐美代表蕭美琴。華盛頓記者張文馨／攝影

中華民國駐美代表蕭美琴12日在雙橡園表示，台美在年底前還有很多工作，經濟合作和經貿談判是近日重點，在上月啟動首次會議後，雙邊工作層級互動緊密，非常期待明年可以看到更具體成果；此外，台美可望依慣例舉行第三次經濟繁榮夥伴對話（EPPD）。

美國即將迎接聖誕和新年假期，蕭美琴說，雙邊在這段期間仍執行諸多工作，經濟和各種合作為近日重點，包含經貿談判；台美上月8日到9日在紐約舉行首次會議後，期待盡速有進展，因此工作層級緊密互動，非常期待在明年可以看到更具體的成果。

蕭美琴透露，「EPPD照慣例也都會來舉行，相關訊息國內會在未來的這段期間跟各位說明。」

EPPD源自川普政府時期，首次對話發生在2020年11月21日，時任國務院 官員主管經濟成長、能源及環境事務次卿柯拉克（Keith Krach）、美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）及美國東亞與太平洋事務助卿史達偉（David Stilwell）為美方代表，和來自台灣的行政院政務委員鄧振中、經濟部長王美花、科技部長吳政忠及經濟部政務次長陳正祺舉行對話。

拜登 政府上台後，國務院官員持續與台灣維持這項對話，雙邊去年11月22日至23日舉行線上會議，與會者包含美國國務院主管經濟成長、能源及環境事務次卿費南德茲 (Jose Fernandez) 、台灣經濟部長王美花及科技部長吳政忠。

總統拜登和中國國家主席習近平上月在印尼峇里島舉行實體會談後，拜登政府資深官員訪問北京，磋商國務卿布林肯 （Antony Blinken）明年初訪問中國的事宜，均勢必觸及台灣安全議題。

蕭美琴表示，對美溝通一向密切，各界的共同目標為區域和平穩定，從拜習會到台美共同合作項目，都是以此為目標。

蕭美琴表示，布林肯最近有很多發言，美國也很積極與國際盟友和夥伴建構區域和平穩定的目標與路程，相信美國的立場都是一致的，期待布林肯訪問中國期間持續關注此事；她說，「一個和平穩定的環境，對所有的區域國家都是很重要、很關鍵，同時也符合中國的利益。」

蕭美琴表示，她會持續關注軍售進度，確保台灣所需能獲得立即回應；至於台灣獲取軍購項目的速度是否受到俄烏戰爭影響，蕭美琴表示，影響因素很多，大部分的項目都照進度，美方也持續協助。