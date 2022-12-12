期中選舉勝利卻掀退黨潮 專家：民主黨面臨理念考驗

選舉勝利卻擋不住最近幾周裡，位居不同公職的民主黨黨員宣布退黨。有專家指出，黨內「覺醒」(woke)運動及進步派路線，已讓民主黨面臨理念危機，也有專家說，席納瑪(圖)等人決定退黨主要是基於個人選舉考量。美聯社

選前遭到普遍看壞的情況下，民主黨 2022年期中選舉仍保住參議院多數席次。然而，選舉勝利卻擋不住最近幾周裡，位居不同公職的民主黨黨員宣布退黨。有專家指出，黨內「覺醒」(woke)運動及進步派路線，已讓民主黨面臨理念危機，也有專家說，席納瑪等人決定退黨主要是基於個人選舉考量。

民主黨亞利桑納州聯邦參議員 席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布退黨，改登記為無黨籍。在席納瑪退黨之前，民主黨籍紐約市議員李凱健(Ari Kagan)則宣布退出民主黨，改加入共和黨 。民主黨籍西維吉尼亞州參議員傑弗瑞斯(Glenn Jeffries)本月稍早也宣布離開民主黨，轉而投靠共和黨。

福斯新聞網(Fox News)12日報導分析，為何民主黨員之間掀起退黨潮，兩黨選舉策略專家看法分歧。

曾任共和黨籍前眾院議長萊恩(Paul Ryan)幕僚長的賽菲爾特(Kevin Seifert)說，兩黨各自面臨不同挑戰，但民主黨如今因為「覺醒」運動與進步派路線，已經面臨理念危機。

賽菲爾特指出，進步派倡議人士曾經緊緊跟隨，把席納瑪逼到躲進洗手間，只因為席納瑪不接受進步派提出的移民政策。他說，最近幾場選舉當中，進步派陣營針對不贊成極左路線的溫和派民主黨人發動鋪天蓋地攻擊，受不了高壓逼迫手段而選擇退黨變成無黨派人士，如此發展並不令人感到意外。

出身布魯克林(Brooklyn，布碌崙)的李凱健在宣布退黨的記者會上便說：「民主黨在紐約已經朝左派快速走去，讓我無法跟上。」他說：「並不是我離開民主黨，而是民主黨迅速地離我而去。」

傑弗瑞斯對於為何加入共和黨並未多作說明，僅表示：「我們的政治已經變得非常針對個人，非常困難。」

民主黨選舉策略專家表示，這波退黨潮與期中選舉勝利無關，以席納瑪為例，選舉離開則是基於如何爭取連任的個人選舉考量。

福斯新聞網時事評論員、民主黨選舉策略專家塔爾洛夫(Jessica Tarlov)指出：「席納瑪做出一個策略決定，要避開黨內初選，因為她可能在初選時敗給亞利桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)。」

塔爾洛夫說，席納瑪了解自己成為無黨籍之後，接下來聯邦參議員選舉將形成三強鼎立(three-way race)局面，共和黨後選人最後可能因此勝出，「因此她還是保留原本在民主黨的委員會職務，與民主黨黨團維持運作，對於拜登施政法案的投票支持度超過九成，所以這並不是民主黨方面的問題」。

曾任賀錦麗2020年民主黨總統初選數位部資深顧問的民主黨策略專家諾曼(Sarah Norman)也說，席納瑪退黨純粹是因為知道在初選肯定失利，「因此設法以恐嚇手段脅迫民主黨讓她能夠自行角逐連任選舉」。

賽菲爾特表示，像席納瑪一樣選擇離開的前任民主黨員，都在為接下來的選舉部署著與以往不一樣的定位，希望有效爭取到渴望兩黨架構下能出現團結的選民支持。