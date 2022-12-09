涉嚴重侵犯人權 美制裁5名中國官員與公民

美國政府今天宣布一系列反貪腐、對抗人權侵犯的制裁措施，鎖定17國超過65名人士，其中包括涉及西藏或遠洋漁業嚴重侵犯人權的5名中國官員與公民。

美國國務院 、財政部等部門今天選在國際反貪日（12月9日）及國際人權日（12月10日）前夕，一口氣對17國超過65名涉及貪腐與人權侵犯的人士祭出制裁，包括中國、俄羅斯、北韓、伊朗、印尼、越南、菲律賓及秘魯等。

在中國部分，共有5名中國籍人士遭到制裁，制裁方式包含在美資產被凍結、禁止入境或兩者皆有，其中包括前中共 西藏黨委書記吳英杰、西藏自治區公安 廳長張洪波。

美國國務院表示，吳英杰在職期間指示官員在西藏自治區從事「社會穩定」政策，導致虐待、任意逮捕、拘禁等嚴重人權侵犯；張洪波則負責在西藏推動中共目標與政策，他在職期間自治區公安廳進行嚴重人權侵犯行動，包括任意拘禁及身體虐待。

國務院指出，前重慶區監獄副局長唐勇（Tang Yong，譯音）也因涉及任意拘捕、嚴重違反宗教自由而列入制裁名單。

另外，美方也制裁李振宇、卓新榮這2名中國遠洋漁業業者，以及他們所屬的大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司（Dalian Ocean Fishing Co.）、平潭海洋實業有限公司（Pingtan Marine Enterprise）及超過150艘相關船隻。

國務院表示，大連遠洋漁業及平潭海洋實業旗下船隻涉及強迫勞動行為，包括不支付薪資、肢體暴力、虐待性工作與生活條件、糧食與水供應量微薄等，導致至少2名船員喪命。