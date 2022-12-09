我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

乳房保住了…乳癌患者 可選擇小規模切除腫瘤

將領17.4萬高薪…首位Z世代國會議員買公寓竟遭拒

涉嚴重侵犯人權 美制裁5名中國官員與公民

中央社╱華盛頓9日專電

美國政府今天宣布一系列反貪腐、對抗人權侵犯的制裁措施，鎖定17國超過65名人士，其中包括涉及西藏或遠洋漁業嚴重侵犯人權的5名中國官員與公民。

美國國務院、財政部等部門今天選在國際反貪日（12月9日）及國際人權日（12月10日）前夕，一口氣對17國超過65名涉及貪腐與人權侵犯的人士祭出制裁，包括中國、俄羅斯、北韓、伊朗、印尼、越南、菲律賓及秘魯等。

在中國部分，共有5名中國籍人士遭到制裁，制裁方式包含在美資產被凍結、禁止入境或兩者皆有，其中包括前中共西藏黨委書記吳英杰、西藏自治區公安廳長張洪波。

美國國務院表示，吳英杰在職期間指示官員在西藏自治區從事「社會穩定」政策，導致虐待、任意逮捕、拘禁等嚴重人權侵犯；張洪波則負責在西藏推動中共目標與政策，他在職期間自治區公安廳進行嚴重人權侵犯行動，包括任意拘禁及身體虐待。

國務院指出，前重慶區監獄副局長唐勇（Tang Yong，譯音）也因涉及任意拘捕、嚴重違反宗教自由而列入制裁名單。

另外，美方也制裁李振宇、卓新榮這2名中國遠洋漁業業者，以及他們所屬的大連遠洋漁業金槍魚釣有限公司（Dalian Ocean Fishing Co.）、平潭海洋實業有限公司（Pingtan Marine Enterprise）及超過150艘相關船隻。

國務院表示，大連遠洋漁業及平潭海洋實業旗下船隻涉及強迫勞動行為，包括不支付薪資、肢體暴力、虐待性工作與生活條件、糧食與水供應量微薄等，導致至少2名船員喪命。

國務院 公安 中共

上一則

提供100億軍援…白宮：持續支持台灣自我防衛

延伸閱讀

英國批評中國人權 制裁伊朗、俄國及緬甸官員

英國批評中國人權 制裁伊朗、俄國及緬甸官員
針對中國非法捕魚 美制裁相關個人和實體

針對中國非法捕魚 美制裁相關個人和實體
聯合國高級專員：將就新疆人權報告採取後續行動

聯合國高級專員：將就新疆人權報告採取後續行動
禁查租客前科 紐約市議會公聽激辯

禁查租客前科 紐約市議會公聽激辯

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40

超人氣

更多 >
iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西

iTaiwan Foods矽谷首家實體店 落腳北聖荷西
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議
費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分

費城66年前男童箱屍案有了大突破 警靠DNA查出身分
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」