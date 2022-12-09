比利時國會推動挺台決議 遭中國駐比大使警告

比利時眾議院外交委員會主席范荷芙（圖）提出譴責中國對台侵略野心的決議案，在國會尚未表決前遭中國駐比利時大使曹忠明發函警告。（圖取自范荷芙臉書）

比利時眾議院 外交委員會主席范荷芙提出譴責中國對台侵略野心的決議案，在國會尚未表決前遭到中國駐比利時大使曹忠明發函警告。這是10月中國要求比利時外長撤回媒體專訪後，又一次「戰狼」事件。

據歐洲政治新聞網站Politico今天報導，范荷芙（Els Van Hoof）最近收到來自中國駐比利時大使曹忠明的信，強調「台灣問題的敏感性」，警告她勿以任何方式支持台獨分離勢力，否則「將嚴重損害台灣海峽的和平及穩定」、「在台灣問題上玩火將會嚴重損害相關國家與中國的關係」。

范荷芙在11月初參與「對華政策跨國議會聯盟」（Inter-Parliamentary Alliance on China，IPAC）訪台團，這件事也被曹忠明寫進信中表示「抗議和譴責」。

她向Politico證實此信，表示提案文字並未承認或主張台獨，而是強調台海現狀不應被單方面改變，包括中國和台灣。

根據比利時眾議院資料庫，范荷芙11月9日提案的決議文提案內容描述「中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，台灣為實質獨立之民主國家」，但這個現狀卻因中國頻密侵擾台灣防空識別區、習近平聲稱不排除對台動武、反對立陶宛開設台灣代表處等行為而備受威脅。

決議文要求比利時政府循外交管道要求中國降低緊張情勢、停止一切挑釁，並與歐洲夥伴合作在台海及印太地區扮演關鍵角色、在歐盟 層級推動強化與台灣外交往來及簽署雙邊投資 協定和供應鏈韌性協定、強化對中國的戰略自主權，包括建立比利時對外商投資的篩選機制。

此外，決議文也要求比利時各級政府共同促進與台灣的經濟、科學、文化合作，強化與台灣公民社會和媒體機構的往來，合作打擊假訊息，並支持台灣參與國際組織的會議和活動。

該決議案預定下週在眾議院外交委員會討論。2020年眾議院曾以壓倒性票數通過范荷芙共同連署提出的挺台決議，要求比利時政府支持台灣民主發展及國際參與，當時另有議員提案呼籲承認台灣，但未能成功。

10月間比利時外交部長拉碧（Hadja Lahbib）在當地媒體專訪中提到中國是歐盟的「夥伴、對手和潛在的敵人」，刊出後被中方抗議並以兩國貿易關係威脅要求撤回專訪，但遭比利時外交官員拒絕。