眾院通過國防授權法案 援台重點一次看

國會眾議院今天表決通過2023財政年度國防授權法案，授權5年內提供台灣100億美元軍援及協助解決美國對台灣的軍售延宕問題。（美聯社）

國會眾議院今天表決通過2023財政年度國防授權法案，授權5年內提供台灣100億美元軍援及協助解決美國對台灣的軍售延宕問題。眾院 並呼籲邀請台灣參加2024年環太軍演。

美國「國防新聞」週刊（Defense News）報導，眾院以350票贊成、80票反對通過的這項法案金額8580億美元，較2022財年國防支出成長8%，也較白宮春季所提預算 案的金額多出450億美元，同時增加了對台灣和烏克蘭的援助。參議院可望下週表決這項法案。

2023財年國防授權法案將秉持兩黨支持的台灣政策法（Taiwan Policy Act）精神，列入對台灣的安全援助條款。參院外交委員會已以17票對5票，通過台灣政策法案。

2023國防授權法案授權對台灣提供100億美元軍事援助，直到2027財年；並載明相關措施，以協助解決美國對台灣上百億美元軍售的延宕問題。主管撥款的國會議員尚未就如何支應這筆授權款達成協議。

年撥20億美元無償軍援

5年間對台灣每年援助的20億美元將來自「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，這項計畫容許他國以贈款和貸款採購美國軍備。對台援助可能占國務院 預算的相當部分，2022財年的此一預算為560億美元，同年外國軍事融資規模約60億美元。

每年可動用3億美元籌獲本土軍工

台灣每年所獲援助款可動用3億美元從事本土採購，也就是向本土軍工系統而非美國採購武器和零件。以色列是唯一獲得美國國會長期允許進行本土採購的國家，其他所有援助對象國家若要獲得本土採購授權，必須取得美國國務院的棄權聲明書。

台灣運用這筆援助所採購的美國武器何時可以取得還不清楚，因為美方外國軍事銷售制（Foreign Military Sales）的程序並不靈活，導致2019年至今，已有140億美元售台軍備延遲交貨。

解決售台軍備積壓延宕問題

國防授權法案保有一些措施，以改善售台軍備積壓問題，但並未列入一項重大規定，要求美國國防製造業者「加速並優先」生產台灣採購的軍備，以使台灣可較其他等候中的國家先行取貨。

國防新聞週刊取得一份電子表格，詳列出積壓中的售台軍備，包括台灣以80億美元採購的66架F-16戰機，及以6億2000萬美元汰換的愛國者飛彈系統到期零件。

此外還包括一些較小的不對稱武器系統，諸如刺針飛彈（Stinger）、重型魚雷、高機動性多管火箭系統、巴拉丁型（Paladin）自走砲、MS-110偵照莢艙和一種野戰資訊通信系統。美方認為，這些武器能有效嚇阻並阻擋中國的可能犯台行動。

呼籲邀台參加環太軍演

另一方面，國防授權法案表達出美國國會對美、台國防關係的支持立場，規定採取額外措施以改善和台灣相關的戰備，並贊同與台灣進行聯合軍事演習，包括2024年環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific）。