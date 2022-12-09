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紐時：美俄換囚成功 讓普亭對俄烏戰爭有了談和盤算

編譯季晶晶／綜合外電
美國周四為營救在俄羅斯服刑的籃球女星格林納（右），釋放了軍火商布特。（美聯社）
美國周四為營救在俄羅斯服刑的籃球女星格林納（右），釋放了軍火商布特。（美聯社）

紐約時報分析，俄羅斯總統普亭想持續在烏克蘭的戰爭，他打的算盤和周四與美國換囚一樣：給西方國家政府帶來很大的痛苦，他們最終會達成協議。

克里姆林宮花了超過十年營救軍火商布特（Viktor Bout），他2011年因密謀殺害美國人入獄，直至昨天獲釋，這是因為美國籃球女星格林納（Brittney Griner）今年在莫斯科機場被捕，讓普亭找到談判的籌碼。

親俄人士慶祝布特重獲自由，他們祝成功換囚為一場勝利，此事表明，無論多想為俄烏戰爭懲罰莫斯科，當觸及美國的關鍵利益，它還是會上談判桌。親普亭的俄羅斯國會議員、曾在美國監獄服刑的Maria Butina上表示，俄羅斯靠「優勢力量」談判。

在俄軍屢屢失利後，普亭在烏克蘭展現出的策略，愈來愈趨近最終讓布特安然返國的作法：他轟炸能源基礎設施，試圖摧毀烏克蘭士氣，其實是刼持烏克蘭民眾當人質。

這個策略造就新一波的難民潮，威脅到歐盟，就像普亭切斷天然氣出口一樣，利用的是經濟槓桿。普亭賭西方雖然表現出團結支持烏克蘭的氛圍，最終還是會厭倦戰鬥及其對經濟的負面影響。

根據紐時，普亭的盤算不見得能奏效。拜登雖對換囚一事讓步，但沒表現出會降低對烏克蘭的支持。美國的歐洲盟友雖然面臨境內要求與俄羅斯妥協的政治和經濟壓力，但也還沒鬆動。

普亭本人周四沒對換囚發表評論。但來自莫斯科的歡呼顯示，支持者認為普亭仍然是「能談得成事情的人」，他準備要就烏克蘭進行談判，只要西方不阻擋他將烏克蘭納入勢力範圍，並占據其部分領土。

研究普亭的政治分析師Tatiana Stanovaya說，普亭釋出訊號，準備好討價還價，但他讓西方知道烏克蘭不容染指。

普亭的發言人Dmitri Peskov周四被問到戰爭何時結束時暗示，俄羅斯仍在等烏克蘭總統澤倫斯基接受某種交易：「澤倫斯基知道一切何時可以結束。如果有意願，明天就可以結束。」

俄羅斯總統普亭（右三）本周視察克里米亞大橋被轟炸後的搶修進度。（路透）
俄羅斯總統普亭（右三）本周視察克里米亞大橋被轟炸後的搶修進度。（路透）

普亭 烏克蘭 俄羅斯

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