美俄換囚「死亡商人」只換回WNBA球星 官員解釋原因

美國與俄羅斯8日達成換囚協議，美方用「死亡商人」布特（中）換回WNBA球星格林納（右），但同時也讓外界重新關注起自2018年就一直被俄方關押的美國海陸退伍軍人、安全顧問魏倫（左）。(美聯社)

美國與俄羅斯 8日達成換囚協議，美方用好萊塢電影《軍火之王》（Lord of War）主角原型的「死亡商人」布特（Viktor Bout）換回WNBA球星格林納（Brittney Griner），但同時也讓外界重新關注起自2018年就一直被俄方關押的美國海陸退伍軍人、安全顧問魏倫（Paul Whelan）。

美國國會山莊報報導，考慮到格林納作為明星女子籃球選手、奧運金牌得主、非裔跟女性同志等多重身分，她的案件跟魏倫相比是受到了龐大的媒體與倡議者關注，但魏倫在俄羅斯被拘留更久。也因此，雖然換囚成功讓許多人額首稱慶，但同時引發出一個難題：為什麼美國能夠確保格林納的自由，卻無法換回魏倫？

據報導，魏倫在俄羅斯已經入獄4年，於2020年被判犯下間諜 罪。美國總統拜登 在格林納獲釋消息公開後不久的演講中指出，「不幸的是，因為完全不合理的原因，俄羅斯對待保羅的案件不同於布里特妮。儘管我們尚未成功爭取保羅獲釋，我們並未放棄，我們永遠不會放棄」。

美方一位政府高層官員8日表示，他們相信因為間諜罪的關係，俄方對魏倫獲釋設下了比格林納更高的標準，「我們身為政府也力求把魏倫帶回家，我們本著善意跟俄方這麼做，提出了多種不同選項。令人遺憾的是，由於俄羅斯對保羅施加的虛假間諜罪性質，俄方對待他的狀況已經、持續不同於布里特妮，並回絕了我方為他的獲釋提出的每一個（each and every）建議」。

美國國務卿布林肯7月底表示，已向俄羅斯提出「實質性提議」以爭取格林納和魏倫獲釋，隨後媒體接獲爆料指美方願用布特交換。但前述高層官員說，俄羅斯最終拒絕了釋放魏倫的方案，「這不是我們有得選帶哪個美國人的狀況，這是帶一個特定美國人格林納回家或誰都帶不回來之間的選擇」。