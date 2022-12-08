俄軍火商換美球星 拜登換囚交易挨批：送普亭的禮物

由俄國國營媒體釋出的視頻可見到格林納（左一）和布特（右二）在阿拉伯聯合大公國的機場換囚。（取自推特，畫面來源：Tacc)

8日因美俄換囚協議而獲釋的美國女子職籃WNBA球星格林納(Brittney Griner)，是鳳凰城水星隊(Phoenix Mercury)中鋒，今年2月入境莫斯科機場時，被查出行李當中攜帶大麻油(hashish oil)而遭逮捕，後來向俄羅斯 法院認罪。當時是俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)準備出兵攻打烏克蘭之前。

格林納獲釋的消息讓許多民眾感到欣慰，他們認為俄羅斯基於政治因素故意對格林納鐵腕整肅。但換囚的幕後，牽涉的因素則頗為複雜。

格林納得以獲釋是因為美國同意釋放素有「死亡商人」(Merchant of Death)封號的俄羅斯軍火商布特(Viktor Bout)。布特涉嫌密謀殺害美國民眾，遭定最後被判坐牢25年。

拜登 同意與俄羅斯換囚的政治風險包括許多人認為換囚協議對俄羅斯較為有利；前任司法部長霍爾德(Eric Holder)曾在布特被定罪時發表聲明說，布特是「全世界最多產的軍火商之一」，銷售價值數百萬元的武器給恐怖份子，讓恐怖份子用來殺害美國人。布特惡名昭彰，犯行嚴重。

不少美國人覺得以布特交換格林納，是讓俄羅斯占了便宜，普亭盟友紛紛聲稱取得勝利；換囚時間點正好是俄烏戰爭持續拖延的之際，換囚消息傳出後，前任克里姆林宮顧問馬可夫(Sergey Markov)說，「普亭鬥智贏了拜登」。馬可夫還說，俄羅斯是把情報員從美國手中救回，而俄羅斯釋放的則只是一名「普通的女孩」。

另外，美國與俄羅斯長期交涉，被俄判間諜罪的美國前陸戰隊員魏倫仍沒能回家，繼續被在俄羅斯服刑，讓許多美國民眾感到無法接受，成為拜登面臨高度政治風險的導因。

雖然拜登政府說將會持續努力爭取讓魏倫獲得釋放，但美國手中如今已失去原本握有的交易籌碼布特。魏倫的哥哥大衛‧魏倫(David Whelan)8日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，任何美國人獲釋都是好消息，「但我們為保羅的未來感到擔心，我認為情勢已相當明朗，現在美國並沒有任何籌碼可跟俄羅斯交換保羅」。

換囚宣布後，基於政黨立場的攻擊已經開始；民主黨籍前總統歐巴馬、前國務卿喜萊莉‧柯林頓都發表聲明對格林納獲釋表示歡迎，但共和黨人士第一時間便提出批評。再過幾周可能成為新任眾院議長的眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)說，這項換囚行動根本是「送給普亭的禮物」。