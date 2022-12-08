我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這7檔「安全股票」 理財專家推薦可長期持有

快看世界／研究：亞裔電視角色 過去2年數量翻倍

中國涉設非法警察局 捷克：布拉格關閉兩間

中央社布拉格8日綜合外電報導
中國可能透過在各國設置的「警僑事務海外服務站」騷擾異議人士，在國際間引發軒然大波。捷克外交部長利帕夫斯基今天表示，中國已經關閉位在布拉格的兩間這種「警察局」。位於加拿大多倫多市一些店家被指設有警察局。(美聯社)
中國可能透過在各國設置的「警僑事務海外服務站」騷擾異議人士，在國際間引發軒然大波。捷克外交部長利帕夫斯基今天表示，中國已經關閉位在布拉格的兩間這種「警察局」。位於加拿大多倫多市一些店家被指設有警察局。(美聯社)

中國可能透過在各國設置的「警僑事務海外服務站」騷擾異議人士，在國際間引發軒然大波。捷克外交部長利帕夫斯基今天表示，中國已經關閉位在布拉格的兩間這種「警察局」。

法新社報導，總部設在西班牙的非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）9月披露，中國已在世界各地設置54個「警僑事務海外服務站」。評論指出，相關機構是北京用來讓政治議議人士噤聲的手段。中國則表示，相關服務站在海外對其公民提供諸如更換駕照等服務。

利帕夫斯基（Jan Lipavsky）告訴法新社：「捷克外交部門針對這種『警察局』的問題一再與中方交涉。」

「我本週與中國大使討論此事，他向我保證，在捷克的這種警察局都已經關閉了。」

荷蘭上週要求中國關閉當地兩間「警察局」；加拿大聯邦警方也對類似服務站展開調查。

捷克媒體Denik N於10月間與捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）最早就此進行報導，並且表示，捷克兩處中國警方服務站都設在布拉格。

解析中國表示，相關「警察局」的行徑違反各國法律和國際法，並且引述布拉格兩處中國「警察局」負責人陳金梅（Chen Jinmei，譯音）稱，自從2018年9月28日營運以來，「運作成效卓著」。

陳金梅說：「主要是要徹底貫徹中國共產黨針對海外華人有關法律、規定和政策的政治指導方針。」

警察 駕照 北京

上一則

「閃電航艦」因應台海衝突 美司令：會比中國強得多

下一則

海湖莊園非唯一藏匿處所…川普佛州倉庫還找到2份機密文件

延伸閱讀

環保人士警示氣候變遷 米蘭史卡拉歌劇院門口潑漆

環保人士警示氣候變遷 米蘭史卡拉歌劇院門口潑漆
西班牙火車追撞 155人受傷

西班牙火車追撞 155人受傷
法新社明年新聞風雲人物 蔡英文入列

法新社明年新聞風雲人物 蔡英文入列
芬蘭總理認「歐洲無法單獨戰俄」 烏使領館收到血腥包裹

芬蘭總理認「歐洲無法單獨戰俄」 烏使領館收到血腥包裹

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50

超人氣

更多 >
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
為夫辦綠卡 華女反覆下場慘

為夫辦綠卡 華女反覆下場慘
給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛
華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施
中國14奈米「死芯」？傳荷蘭擬跟進美晶片設備出口禁令

中國14奈米「死芯」？傳荷蘭擬跟進美晶片設備出口禁令