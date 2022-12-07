川普助選又敗 喬州成2024搖擺州 與亞州成為「造王者」

諾沃克(左)6日贏得喬州民主黨聯邦參議員選舉，參院多數黨領袖舒默7日高興歡迎他回到參院。諾沃克勝選，使得民主黨在期中選舉獲勝，奪得51席多數黨。(美聯社)

喬治亞州國會參議員席位決選，現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)以近三個百分點的優勢擊敗共和黨 候選人沃克(Herschel Walker)，成功連任，這個結果彰顯了喬州 在2024年總統大選的戰場州地位，也讓共和黨再次看見「擁抱前總統川普和他支持的候選人」可能面臨的風險。

這是民主黨 自2020年以來在喬州贏得的第四次全州勝利，沃諾克勝選，讓民主黨在下屆參院中獲得第51席；但與此同時，喬州州長是由反川普的共和黨州長坎普(Brian Kemp)以7.5個百分點的優勢贏得連任。華爾街日報分析指出，選民投票結果呈現立場衝撞，更凸顯喬治亞州是美國新的搖擺州：任一方都可能獲勝，就看是誰出來競選及當時的政治大環境為何。

民主黨人現在希望強化喬州重要性；中間派民主黨智庫Third Way政策執行副總裁凱斯勒(Jim Kessler)建議民主黨在亞特蘭大舉行下次全國代表大會；他認為，激發喬州興奮情緒和相關商業活動，有助民主黨2024年拿下喬州。凱斯勒說：「民主黨人正小心翼翼經由喬州達到50%加1；情勢正朝民主黨的方向發展。」

部分共和黨人則將焦點放在共和黨今年再次贏得州長選舉。共和黨顧問麥克拉根(Dan McLagan) 說：「喬治亞州是紅州，我認為這裡的共和黨占50%；只是沃克這個候選人太糟，才會栽筋斗。」

喬州是這一輪反對川普所挑參議員或州長人選的最後一個搖擺州，其他還包括亞利桑納、賓州、新罕布夏和密西根州。

紐約時報的報導也指出，幾十年來，佛羅里達和俄亥俄州一直在總統選戰占了牛耳地位，工業城市克利夫蘭與辛辛那提的白領選民對抗，中西部地區的「雪鳥族」與奧蘭多郊區的波多黎各僑民較勁，但情勢已改觀，喬治亞、亞利桑納將成為總統選戰的「造王者」。

儘管最近有跡象顯示，共和黨獲得更多拉丁裔選民支持、小幅獲得非裔選民支持，但川普已讓全國投票團體加速重整，共和黨吸引了更多工薪階層白人選民，但疏遠了少數族裔選民、郊區選民和有大學學位的選民。這些轉變在喬治亞州及亞利桑納州都發揮了作用，這兩個州在2020年總統大選被拜登拿下之前，都是共和黨據點。