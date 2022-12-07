中國14奈米「死芯」？傳荷蘭擬跟進美晶片設備出口禁令

知情人士透露，荷蘭官員計畫對中國實施新的管制措施，擴大禁售晶片製造設備的範圍至14奈米。（路透）

彭博引述知情人士報導，荷蘭官員計畫對中國實施新的管制措施，擴大禁售晶片 製造設備的範圍，可能採取和美國一致的貿易規定，限制北京 當局取得高科技的管道。

知情人士透露，荷蘭的管制措施相關的協議，最快會在下月達成，但談判還在進行，尚未做出最終決定。荷蘭的行動基本上將是將管制措施法條化、可能擴大先前非官方禁令的範圍，有助美國加強對北京發展晶片與軍事野心的遏制。

荷蘭當局正在研擬的最新對中出口管制措施，據悉可能是禁止銷售製造14奈米或更先進晶片的設備。此舉可能讓荷蘭實施的限制，至少是部分和華府10月7日宣布的措施一致。

此舉可能打擊荷蘭晶片設備商艾司摩爾（ASML）。根據最新年報，中國去年貢獻艾斯摩爾約15%的營收 。

目前尚不確定荷蘭實施的新措施，對艾司摩爾的具體影響。官員仍在討論細節，但基本上可能就是禁止該公司對中國出口DUV「浸潤式微影設備」，其先進程度僅比極紫外光（EUV）曝光機落後一代。中國的晶片製造商，便是使用浸潤式微影設備，以及其他供應商的工具，以製造14奈米製程或更先進的晶片。

知情人士說，荷蘭目前傾向和美國合作，共同限制中國取得晶片技術的管道，因為他們都抱持類似的國安疑慮。

荷蘭外貿部和白宮國家安全會議不予評論。