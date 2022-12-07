伊朗女性挺身掀起頭巾革命 獲選時代雜誌年度英雄

「時代雜誌」今天宣布，伊朗女性獲選為「年度英雄」。圖為伊朗街頭的示威者。美聯社

「時代雜誌」今天宣布，伊朗 女性獲選為「年度英雄」。在22歲庫德族女子艾米尼因違反服裝規定被捕並喪命後，伊朗各地爆發女性主導的抗議風潮，掀起爭取自由的「頭巾革命」。

艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被道德警察 逮捕，9月16日在羈押期間死亡，民眾指控警方毒打艾米尼致死，但當局否認。艾米尼之死引起伊朗各地城鎮爆發反政府示威，許多婦女勇敢挺身而出，焚燒頭巾表達憤怒，抗議者大喊「女性、生命、自由」，要求政府廢除女性服裝規定。

伊朗民眾多年來對經濟及政治鎮壓的怒火使這波示威活動演變為人民起義，對教士領導階層構成自1979年伊斯蘭革命以來最嚴峻的挑戰之一。

時代雜誌（Time）前記者莫阿維尼（Azadeh Moaveni）撰文說明伊朗這波抗議風潮的源起，並指出如今有許多較年輕的女性走上街頭，她們主導的抗議運動別具特色，追求的是能正常生活，包括上大學，到國外旅遊，實施法治，參與政治，和能夠自由表達意見與決定自己穿著。

她並指出，被當局逮捕抗議群眾的平均年齡很輕，有官員估計平均僅有15歲，顯示新世代對自由的渴盼。在經過將近3個月後，大學校園的抗議潮仍未稍歇，抗議學生要求當局釋放他們被捕的朋友，並且不遵守在公眾場合與教室要區隔男女的規定。

莫阿維尼估計，已有400抗議民眾遭安全部隊殺害，但有些人權團體估計人數恐怕更多，而司法當局則尋求對部分被捕民眾施以重罰。儘管當局採取措施封鎖網路，仍不斷有關於抗議民眾死亡和遭凌虐的消息出現。

她除了向領導挑戰伊朗政權的女性致敬，也指出伊朗年輕女性起義可能掀起震波，影響週邊地區，例如在對女性施暴情況很普遍的鄰國伊拉克和阿富汗 ，也有民眾聲援伊朗姐妹，各國政府都不能忽視女性的力量。

艾米尼之死只是這次抗議活動的導火線。自去年強硬派總統萊希（Ebrahim Raisi）當選以來，宗教警察巡邏變得更咄咄逼人，網路流傳不少警察對年輕女性動粗的影片，因為她們的穿著不符規定或頭巾沒戴好。

在伊朗全國各地最近的示威中，有些抗議婦女揮舞著她們的頭巾，用波斯語高喊「獨裁者去死！」這指的是最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

鎮壓的作法過去曾奏效，但目前民眾自發性示威仍在持續且不斷變化。這是自2009年「綠色革命」（Green Movement）數百萬人走上街頭以來所僅見，抗議的時間長度和變化對德黑蘭構成新的威脅。