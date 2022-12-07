美駐北京大使伯恩斯：美中競爭不該急轉為衝突

美國駐北京大使伯恩斯（右）認為，美中競爭不該急轉為衝突。（圖／取自中國美國商會網站）

美國官方對於怎麼處理與中國的關係，又有最新表態。美國駐北京 大使伯恩斯近日與中國美國商會總裁討論美中關係時，指出在眾多不同重大議題上的競爭將繼續是雙方關係的主要因素，但他強調「這種競爭不該急轉為衝突，並且美國和中國必須負責任地管理這種競爭」。

據美國駐北京大使館官網消息，伯恩斯（Nicholas Burns）近期與美國商會總裁何邁可（Michael Hart）討論美中關係時，強調他經常被問到「脫鉤」議題，「但我們不曾用過這個詞」。

伯恩斯表示，他和工商界談話時總是說，「我們沒有在積極尋求兩個經濟體的脫鉤」。他指出，兩個經濟體已經共同走過了超過45年，雙方年度總額達7,180億美元，有數以千計、數以萬計的公司相互來往。

伯恩斯也強調，由於中國經濟政策的不確定性，許多公司可能對未來的投資 猶豫不決。他建議美國企業遠離有助於中共 軍工部門增長和發展的投資，「我們不希望我們的國家安全利益受到美國投資的削弱和影響」。

他還提到雙方航班往來的限制影響巨大，中國沒有履行雙方航班協議，使得美國也必須限制中國航空公司。伯恩斯表示，曾聽到工商界人士告知，「如果我的首席執行官或董事長不能來這裡了解具體情況，並和中國官員聊聊，我們怎麼能做大的投資計畫？」

伯恩斯指出，在這之前，「我們將不會看到、且還沒有看到美國、歐洲或日本公司在這裡全面進行新的重大投資」。

據指出，上述的談話係分為兩個時段達成，第一次是10月上旬、即中共二十大尚未召開、拜習會也尚未舉行時；第二次則是11月底。中國美國商會網站於12月3日刊登融合上述兩次談話的內容，美國駐北京使館則於12月6日轉載。當中涉及伯恩斯對中國政治、經濟、安全與美中競爭合作等議題的表態。