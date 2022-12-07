評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

拜登總統親臨台積電亞州廠上機典禮，台積電董事長劉德音（右）全程陪同接待。（美聯社）

美國總統拜登 6日專程飛一趟鳳凰城，會前參觀、會中演說，會後就地邀請供應商巨擘開會，給足台積電 面子，其實也是在綑綁美國與台積電的半導體盟友形象；典禮分為上下半場，台積電把下半場讓給拜登，16分鐘演講算不上長，但下台跟前排與會者一一打招呼致意，在與會者眼中，拜登就算只剩下一個淺淺的後腦勺，仍吸引關注。

從華府出發到鳳凰城，拜登耗費6小時跑一趟台積電，且結束後並未安排其他西岸行程，立即返回白宮 ；一來一回一整天就沒了，這趟時間成本足見台積電在拜登心中的分量，一方面也是台積電擴大投資，導入先進製程，讓拜登可以兌現提振經濟、創造就業的承諾。

拜登抵達後，先在董事長劉德音和總裁魏哲家的陪同下，參觀了台積電新廠，這段時間，是台積電安排的「中場休息」，也是給拜登助手重新布置舞台，換上白宮專屬講台以及「建造一個更好的美國」的大型標語。

台積電的下半場，就在共和黨籍亞利桑那州長杜西（Doug Ducey）、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）和民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）鋪陳後，拜登在劉德音陪伴下登場，他的演講內容不算長也沒有石破天驚，但以下台和觀眾互動熱鬧作收。

白宮表示，拜登在新廠區和來參加活動的重要產業高層閉門會談，包含台積電、蘋果、輝達、美光、超微和ASML；可說是就地利之便，但也能解讀為持續強化拜登政府與台積電的友好關係。

美國強力綑綁台積電，以分散地緣政治風險，解決美國國家安全疑慮為由，鼓吹台積電赴美設廠。

拜登雖不是推手，但在功成剪綵之際，不遠千里跑一趟，除宣傳經濟政績外，捆綁台積電為美國堅實盟友的做法，更有劍指美中科技競爭的意味。