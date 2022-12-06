喬州參議員決選 民主黨沃諾克成功連任

喬州民主黨聯邦參議員選舉第二輪投票，美聯社宣布民主黨籍參議員沃諾克當選。參院席次成為民主黨51席對共和黨49席。（美聯社）

喬治亞州聯邦參議員選舉第二輪投票，攸關今年期中選舉參議院最後一個席次由何黨掌握；爭取連任的民主黨 籍參議員沃諾克(Raphael Warnock)與共和黨 挑戰者沃克(Herschel Walker)票數呈現拉鋸戰，但多個媒體根據出口民調在美東時間6日晚間10時30分左右宣布沃諾克成功連任。

開票以來，兩人的得票數的領先一直互換，至晚間10時半，開出95%選票時，沃諾克領先沃克約3萬5000票，美聯社宣布沃諾克當選。參院席次成為民主黨51席對共和黨49席。

美聯社報導，初步開票結果顯示，沃諾克在亞特蘭大附近的民主黨票倉地區表現亮麗，沃克則在向來傾向支持共和黨的偏鄉地區較有優勢；沃諾克在幾個偏鄉郡縣，第二輪投票與11月期中選舉相比，明顯急起直追，兩人之間的差距已經縮小，逼迫沃克不得不轉進傾向支持民主黨的都會區開拓票源。

前總統川普背書的退休運動員沃克上個月在期中選舉挑戰沃諾克，但兩人得票率都未跨越50%門檻，根據喬州法律自動進入複選。

由於民主黨已在參議院取得50席多數，因此沃諾克與沃克這場延長賽的對決結果，將決定兩黨在參院是以51席對49席的局面，還是像本屆會議一樣維持50席對50席，副總統賀錦麗為關鍵一票。

沃諾克(Raphael Warnock)與另一位民主黨喬州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)去年也是在進入複選之後，各自擊敗共和黨對手而勝出，讓拜登總統上台前兩年的參議院是由民主黨掌握。

去年沃諾克、奧薩夫都是以不到2%的得票率差距打敗共和黨對手，喬州選務官員6日晚間指出，這次投票結果可能歷史重演。

喬州州務卿辦公室營運長史特林(Gabriel Sterling)在推特發文寫道：「看來這將是漫長的一夜，但這也是為什麼我們要統計選民投票的原因。」

上個月期中選舉投票結果，投票人數將近400萬人，沃諾克領先沃克大約3萬7000票，但距離50%得票率門檻仍有距離。

根據喬州選務機關統計，6日的第二輪投票日之前，大約190萬選民已經完成通訊投票 與提早投票，這兩種投票方式是民主黨支持者較為喜歡的投票方式。共和黨支持者通常喜歡在投票日當天前往投票所投票。