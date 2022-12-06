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直擊鳳凰城「台積村」豪宅 私密性高、一房難求

庫克：台積電扎根美國 蘋果將擴大合作

記者張文馨／亞利桑納州即時報導
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（記者張文馨／攝影）
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（記者張文馨／攝影）

蘋果執行長庫克（Tim Cook）6日在台積電鳳凰城新廠表示，隨著台積電扎根美國，蘋果將追求擴大雙邊合作，蘋果將持續在美國設計和製造核心商品，深化對美國經濟的投資，台積電的專業和美國勞工的創造力結合，就是投資更光明的未來。

庫克、超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）與輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）受邀於台積電的上機典禮演說。

庫克表示，蘋果晶片系統（Apple Silicon）改善了蘋果手機（iPhone）、電腦（Mac）和手表（Apple Watch），為用戶解鎖了新的功能，做以前做不到的事，這麼一想就能理解晶片科技的成果斐然。

「如今，感謝這麼多人的努力，這些晶片現在可以印上『美國製造』」，庫克表示，這是一個極為重大的時刻，這是一次美國在先進製造展開新紀元的機會。

庫克表示，蘋果與台積電共事，製造晶片來協助強化蘋果在全球的商品，隨著台積電在美國深耕，「我們期待拓展雙邊的工作。」

蘇姿丰說，「台積電對於所有像我們這樣的晶片製造公司而言，是最為重要的夥伴。」超微將成為台積電亞利桑納州兩晶原廠的大客戶，也會致力於與台積電和整個產業生態系統密切合作。

黃仁勳表示，吸引台積電赴美投資改變產業遊戲規則的發展，他接受媒體訪問說，台積電設廠美國將使得他們的製造網路全球化，也會讓台積電成為所有客戶更強大的夥伴；台積電的核心和靈魂在台灣，不因設美國廠而改變。

黃仁勳說，美國對於先進晶片的需求在驚人地成長，台積電鳳凰城廠的產能無法滿足所有需求；他認為，台灣的每個晶圓廠都會滿載，美國的晶圓製造設備也會得到最好地利用，非常期待台積電在這裡製作最先進的晶片，3奈米肯定是未來趨勢。

台積電在美國設廠面臨的首要挑戰就是人力成本高昂；黃仁勳說，同為晶片製造業，大家必須共同承擔製造成本，而非由單獨一家公司負擔，大家都必須分擔技術進步的成本，完全有信心可以克服這個問題。

超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）。（記者張文馨／攝影）
超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）。（記者張文馨／攝影）
輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（記者...
輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（記者張文馨／攝影）

台積電 晶片 蘋果

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