台積電上機典禮 美台重量級業者加持 場面熱鬧

台積電6日舉行上機典禮，台積電高層邀請重要合作夥伴共同舉起香檳，慶祝台積電在亞利桑納州的首批設備到場。（記者張文馨／攝影）

台積電 6日舉行上機典禮，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音和總裁魏哲家一道，與蘋果執行長庫克（Tim Cook）、超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）、輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）和美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）等共同舉起香檳，慶祝台積電在亞利桑納州的首批設備到場；美國總統拜登 親赴新廠參觀，並發表演說，感謝張忠謀。

上機典禮於當地時間中午12時在廠區搭建大型帳篷舉行，台積電封路安檢高維安規格，與會者近千人，台積電邀來重量級客戶、拜登、商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、地方官員和國會議員上台致詞，場面熱鬧。

張忠謀說，回憶創立台積電初期，「我有一個夢－在美國創設晶圓廠」，但在奧勒岡設廠後，碰上成本、人員和文化等等問題，夢是成了，卻這是個惡夢；張忠謀感嘆地說，這個夢被迫延後，當劉德音接下董事長一職，也必須共享這個夢想，而他決定赴美投資 。

劉德音兩年前宣布在亞利桑納州投資設廠，6日宣布加碼投資金額到400億美元，並新設3奈米製程晶圓廠，引發歡呼；他說，鳳凰城廠將製造1.3萬個高科技崗位，包含4500個台積電新職缺，以及其他相關工作。

拜登表示，台積電在亞利桑納的投資，將創造超過1萬個建築工作職缺，以及1萬個高科技工作機會，感謝台積電的每一個人，感謝張忠謀。

「更重要的是感謝張忠謀的妻子張淑芬。」拜登回憶自己首次競選聯邦參議員時，張淑芬就在他的競選團隊裡，「所以，我欠這家公司太多了。」

拜登說，美國能設計先進晶片，但製造能力弱化，以致於蘋果必須從海外購買先進晶片，現在把更多的供應鏈帶回家，將可以改變遊戲規則。

拜登表示，除了亞利桑納州，美光在紐約投資1000億美元，英特爾在俄亥俄州200億美元，IBM在紐約投入200億美元，這些投資正在強化美國供應鏈；「讓我清楚地說，我們建構更強健供應鏈的同時，我們的盟友和夥伴也會和我們一起打造。」

這座新廠耗資120億美元打造，預計生產5奈米製程晶片，台積電在典禮開始前宣布，將製程推進至4奈米，且追加預算至400億美元，第二階段擴廠將切入3奈米製程；第一廠將於2024年量產，第二廠於2026年量產，白宮官員預估，兩廠到位後，台積電年產晶圓60萬片，滿足美國國內對於先進晶片的需求。