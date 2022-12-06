我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普集團「稅務詐欺」等17罪成 首因刑事犯罪被定罪

參觀台積電新廠 拜登讚地表最先進晶片：將改變全局

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

編譯張君堯／即時報導
美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）
美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）

美國前總統川普（Donald Trump）旗下「川普集團」(Trump Organization)的2家公司被紐約法院判定協助前財務長魏索柏格（Allen Weisselberg）等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅罪名成立，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。

彭博報導，這是川普集團首次因刑事犯罪行為而被定罪，且時間點恰好正值川普宣布投入2024總統大選競選。在做出這一重大判決之際，川普還面臨一系列法律風險，包括處理國家機密文件的刑事調查和試圖推翻2020年總統大選的調查。

而此次審判過程長達一個月，陪審團於6日對川普集團旗下公司和下屬做出裁決：對所有17項罪名進行連續定罪，其中包括計劃詐騙、共謀、刑事稅務欺詐和偽造業務記錄等。川普方的辯護律師范德維恩（Michael Thomas van der Veen） 對結果感到不滿、公司的律師均表示將繼續上訴。

庭審中曼哈頓地區檢察官表示「在長達13年的時間裡，川普的高階主管們經常將假期獎金偽裝成諮詢費，川普甚至為魏索柏格的孫輩支付私立學校學費」，不過該判決並未波及川普，但檢察官在上周的結案陳詞中告訴陪審團「川普清楚知道發生什麼」並且「明確批准稅務欺詐」。

川普 曼哈頓 檢察官

上一則

空前豪賭？一勞永逸？拜登半導體戰略影響深遠

延伸閱讀

喬治亞州是否還是搖擺州？參議員第2輪投票見分曉

喬治亞州是否還是搖擺州？參議員第2輪投票見分曉
豁免快到期了 中製GPU和主機板銷美 1月或恢復課關稅

豁免快到期了 中製GPU和主機板銷美 1月或恢復課關稅
又提大選舞弊論 川普喊「暫停憲法」白宮駁斥

又提大選舞弊論 川普喊「暫停憲法」白宮駁斥
川普司法戰失利 上訴法院允許查扣海湖莊園文件

川普司法戰失利 上訴法院允許查扣海湖莊園文件

熱門新聞

胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

2022-12-04 15:46

超人氣

更多 >
現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴
吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光

吳亦凡被爆生殖器「營養不良」 脫光驗身真實尺寸曝光
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
持真實身分證才可搭機 延至2025年執行

持真實身分證才可搭機 延至2025年執行
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職