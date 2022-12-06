川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）

美國前總統川普 （Donald Trump）旗下「川普集團」(Trump Organization)的2家公司被紐約法院判定協助前財務長魏索柏格（Allen Weisselberg）等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅罪名成立，包括曼哈頓 公寓和豪華汽車等資產。

彭博報導，這是川普集團首次因刑事犯罪行為而被定罪，且時間點恰好正值川普宣布投入2024總統大選競選。在做出這一重大判決之際，川普還面臨一系列法律風險，包括處理國家機密文件的刑事調查和試圖推翻2020年總統大選的調查。

而此次審判過程長達一個月，陪審團於6日對川普集團旗下公司和下屬做出裁決：對所有17項罪名進行連續定罪，其中包括計劃詐騙、共謀、刑事稅務欺詐和偽造業務記錄等。川普方的辯護律師范德維恩（Michael Thomas van der Veen） 對結果感到不滿、公司的律師均表示將繼續上訴。

庭審中曼哈頓地區檢察官 表示「在長達13年的時間裡，川普的高階主管們經常將假期獎金偽裝成諮詢費，川普甚至為魏索柏格的孫輩支付私立學校學費」，不過該判決並未波及川普，但檢察官在上周的結案陳詞中告訴陪審團「川普清楚知道發生什麼」並且「明確批准稅務欺詐」。