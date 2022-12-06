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參觀台積電新廠 拜登讚地表最先進晶片：將改變全局

台積電亞州廠上機…拜登出席 庫克：期待擴大合作

參觀台積電新廠 拜登讚地表最先進晶片：將改變全局

編譯葉亭均／綜合外電
美國總統拜登在台積電美國新廠的移機典禮致詞。美聯社
美國總統拜登在台積電美國新廠的移機典禮致詞。美聯社

台積電亞利桑納州新廠6日舉行首部機台進廠典禮，拜登總統親自出席，同時慶賀台積電將把在美新廠投資計畫擴大至400億美元，並興建第二座工廠。現場冠蓋雲集，從蘋果執行長庫克，到超微、輝達與艾司摩爾（ASML）等半導體領導企業執行長都參與盛會。

拜登在參觀台積電位於鳳凰城正在興建的工廠時表示：「這些是地表上最先進的晶片。這些晶片將驅動iPhone、MacBook的運作。蘋果以往必須從海外購買所有的先進晶片。現在，他們將從本土的供應鏈取得更多。這可能會改變全局。」

拜登在巡覽該廠後，站在掛有「美國製未來」（A Future Made in America）大布條的台前發表談話。

為慶賀台積電這場深具里程碑意義的移機典禮，台積電創辦人張忠謀、董事長劉德音、執行長魏哲家都親自出席，美國商務部長雷蒙多，以及蘋果執行長庫克、超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳、晶片設備大廠艾司摩爾執行長溫彼得（Peter Wennink）、應用材料、科林研發、科磊和東京威力科創的執行長都到場致意。

多家大客戶一直促請台積電在美國生產更先進的晶片。庫克在致詞時證實，蘋果將採用亞利桑納廠生產的晶片。他說：「我們在蘋果晶片取得的進展已經改變了我們的裝置。現在，拜許多人如此辛勤工作，這些晶片可自豪地印上『美國製』。」

超微執行長蘇姿丰表示，她的公司也會採用亞利桑納廠生產的晶片，同時形容這項投資「對於半導體產業和我們拓展合作夥伴與客戶的生態系統都至關重要……超微期望成為台積電亞利桑納晶圓廠的重要用戶，並且期望在美國生產我們性能最高的晶片」。

拜登在8月簽署「晶片與科學法」，為企業在美國生產半導體提供500億美元獎勵。台積電可能獲得數十億美元的補貼。拜登訪問美國各地的工廠時，都會宣傳他促進美國晶片製造的努力。

白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）5日對記者表示，蘋果和超微「都將從台積電的亞利桑納州廠採購大量晶片」，「我們真的看到了這個長期戰略的成功，美國公司和全球公司都決定在美國投資和擴張。」

台積電在鳳凰城的第二座工廠將在明年開工建設，2026年投產。這兩家工廠投產後，最終將年產晶圓超過60萬片，相當於台積電2021年全球總產量的4%左右。

美國總統拜登（中）巡訪台積電亞利桑那州鳳凰城新廠，台積電董事長劉德音（右） 執...
美國總統拜登（中）巡訪台積電亞利桑那州鳳凰城新廠，台積電董事長劉德音（右） 執行長魏哲家（左）陪同。路透

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