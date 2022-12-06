豁免快到期了 中製GPU和主機板銷美 1月或恢復課關稅

美國明年1月可能恢復對中國製GPU和主機板課徵關稅。示意圖。（路透）

PCMag報導，除非拜登 政府採取行動，否則前總統川普 對中國製造、顯示卡在內PC零件課徵的關稅 ，將於1月恢復，到時價格勢必上漲。

白宮3月批准川普時代的多項關稅可取得豁免。川普對許多中國製電子產品，如主機板和電腦機殼，課徵25%的關稅。豁免決定有助電子產品市場在高通膨環境下維持價格穩定，但即將在12月31日到期。

眼看時日迫近，商業聯盟團體出面敦促美國貿易代表署（USTR）展延效期，或全面取消川普的關稅。「美國人為自由貿易請命」（Americans for Free Trade）抱怨，拜登政府的不作為造成不確定性，但美企必須提前幾個月就做出供應鏈和採購決定，所以他們都在準備調漲價格。

成員包括超微、輝達和惠普等公司的美國消費者技術協會（Consumer Technology Association）也遊說USTR，儘早決定延長關稅豁免。

CTA曾在7月公布報告，認為川普的關稅沒能創造就業機會或刺激增加對美國製造業的投資，相反的，一些公司將生產轉移到台灣、越南、墨西哥或其他地方。也有許多公司寧可支付關稅，保留他們在中國的製造業務。

USTR正對川普時期的關稅能否阻止中國不公平貿易的做法進行為期四年的審查，包括研究是否要改變課徵關稅的方法。但USTR何時或者會不會就關稅做出重大決定，目前並不明朗。