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真實身分證、駕照 延至2025年執行

彭博：長江存儲等中企 暫不會轉入美方黑名單

記者葉文義／即時報導
據彭博社引述消息人士指，北京開始配合美方調查，以確保美國的尖端技術不會被中國軍方所用。（取材自新華網）
據彭博社引述消息人士指，北京開始配合美方調查，以確保美國的尖端技術不會被中國軍方所用。（取材自新華網）

據彭博社引述消息人士指，拜習會後，北京開始配合美方調查，以確保美國的尖端技術不會被中國軍方所用，長江存儲等多家中國企業有望從「未經核實清單」中排除。

美國10月7日將31家中國企業或實體納入「未經核實清單」(unverified list)，包含記憶體晶片大廠長江存儲、北方華創、先導先進等。加上之前已在清單上的另外50家企業，若美國未能在12月6日前完成上述企業的終端用途實地檢查，則最快於12月6日會將有關企業列入實體清單（貿易黑名單）。

進了該黑名單的公司被禁止與美國企業或使用美國來源的技術的企業進行生意往來，除非那些美國企業獲得華盛頓頒發的許可證。

這些被鎖定的中企原本有60天的時間證明他們的產品不會用於軍事最終用途。而長江存儲、上海微電子裝備，以及北方華創的一家子公司都在「無法驗證」名單中，它們的60天期限已於12月5日到期。

但是，據彭博報導，消息人士表示，由於中國商務部正在幫助中國國內企業通過美國的最終用途檢查，預計美方不會有消息宣布，目前尚不清楚哪些中國公司已經接受了美國的檢查。

北京 商務部 晶片

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