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美歐考慮對中國鋼鋁徵收新關稅 這次衝著氣候變遷而來

編譯葉亭均／即時報導
知情人士透露，美國和歐盟正考慮對中國的鋼、鋁課徵新的關稅，做為推動減少碳排放和因應全球產能過剩的行動一環。（路透）
知情人士透露，美國和歐盟正考慮對中國的鋼、鋁課徵新的關稅，做為推動減少碳排放和因應全球產能過剩的行動一環。（路透）

知情人士透露，美國和歐盟正考慮對中國的鋼、鋁課徵新的關稅，做為推動減少碳排放和因應全球產能過剩的行動一環。

彭博資訊報導，美國和歐盟打算利用關稅來促進氣候議題，將是一種創新的做法，因為關稅以往都是在出現貿易爭端時才會動用的招數。上述消息帶動美國鋼、鋁生產商股價在盤後交易上漲。

知情人士透露， 上述想法是在美國總統拜登政府內部所產生，尚處於初步階段，還沒有正式提出。其中一位知情人士表示，美國若要與歐盟達成協議，包括如何確定適用關稅的門檻等具體細節，最快也要等到明年底，而且這樣的時程表還是偏樂觀的。

知情人士說，新的架構是建立在去年美國-歐盟相關協議的基礎上，主要針對中國大陸這個全球最大的碳排放國和鋼鋁生產國，以及其他汙染大國。

這項關稅計畫可能會導致北京與華盛頓當局之間的嫌隙加深，尤其在此時兩國已承諾合作對抗氣候變遷。然而，對於因貿易摩擦而受損的美歐關係來說，美國和歐盟在共同因應氣候危機方面的磋商可能是一個正面訊號。

美國貿易代表戴琪和她的團隊在10月底已在布拉格向歐盟執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）等人提出上述想法。知情人士說，當時歐盟官員提出幾點疑慮，包括和世貿組織（WTO）規定的合法性與合規性，以及與歐盟內部碳定價機制相關的問題。其中一人表示，美國貿易代表署總法律顧問派許（Greta Peisch）在布拉格提出美國方面的簡報，並且是美方負責此事的官員。美國貿易代表署不願對上述消息置評。

美歐聚焦氣候的貿易行動起初是在去年10月提出，當時雙方解決了美國前總統川普以國安為由對歐盟課徵的鋼鋁關稅而產生的重大糾紛。

上述可能課徵的新關稅實際做法之一，可能是把依據美國貿易擴張法232條款進行的現有調查進行轉換，轉換成一個針對碳排放和產能過剩的新調查。消息人士說，這讓白宮不用在等待新一項調查做出結論的情況下就能推動新的關稅行動。

歐盟 關稅 拜登

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