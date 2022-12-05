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馬克宏：台灣議題令人憂 處理須冷靜、公平及尊重

中央社巴黎5日綜合外電報導
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。美聯社
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。美聯社

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受美國媒體訪問時表示，台灣議題令人擔憂，須以冷靜、公平及尊重的方式處理，以確保該區域的穩定。

馬克宏本週接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，節目特派員惠塔克（Bill Whitaker）向馬克宏提問，由於法國是唯一在印太地區有著重大存在感的歐洲國家，馬克宏如何看待中國對台灣更具侵略性的立場？

馬克宏表示：「台灣顯然是一項令人擔憂的問題。我認為，就我們的戰略而言，處理這項問題必須要非常冷靜也要有方法，而且要相當公平和尊重。因此我們相當明瞭情勢，並且極其重視維護該區域的穩定。」

馬克宏指出，他在印太區域的戰略是維持法國與重要夥伴的關係，包括印度、日本、印尼、菲律賓、泰國及澳洲，那些國家都希望維持「和平及穩定」。

惠塔克也問起是否應以戰爭罪起訴俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）？馬克宏回答說：「我們現在必須做的是，首先收集這些戰爭罪的所有證據…與此同時，我們必須確實推行所有倡議及法律措施，以期達到如此結果。因此，我的答案是肯定的。」

馬克宏 澳洲 普亭

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