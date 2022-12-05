胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

中共前領導人江澤民 11月30日逝世，遺體12月1日移至北京 後，中共現任、前任總書記習近平 、胡錦濤等人5日在解放軍總醫院告別室為江澤民送別，據央視「新聞聯播」晚間公開畫面，胡錦濤在他人攙扶下瞻仰遺體，接著微蹲躬身、雙手合十對江澤民遺孀王冶坪致意，還握了握手。

胡錦濤（右一）彎下腰，躬身對著江澤民夫人雙手合十。（截圖自央視）

據央視報導，江澤民遺體5日在北京火化，習近平、李克強、栗戰書、汪洋、李強、趙樂際、王滬寧、韓正、蔡奇、丁薛祥、李希、王岐山等中共現任領導人到解放軍總醫院送別，並護送遺體到八寶山革命公墓，胡錦濤也前往醫院送別。

前中共總書記胡錦濤（左前）也露面，在解放軍總醫院告別室送別江澤民，走路時有人攙扶，在他後方的是李克強（右一）。（截圖自央視）

據央視新聞聯播畫面，眾人胸佩白花、臂戴黑紗，在告別室內肅立，向江澤民遺體三鞠躬，接著，習近平、胡錦濤等人依序緩步瞻仰遺體，向江澤民夫人王冶坪和親屬表示慰問。

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過程中，習近平向坐在輪椅上的王冶坪鞠躬致意後，與親屬握手慰問，在他後方的胡錦濤微蹲下來，對著王冶坪躬身雙手合十致意，還主動握手，接著再一一與親屬握手慰問。從畫面來看，胡錦濤是慰問過程中唯一一個和王冶坪握手的，在他後方的李克強、栗戰書、汪洋等人，也均有向王冶坪以雙手合十等方式致意。

據報導，習近平等人護送江澤民遺體上禮車後，從解放軍總醫院到八寶山的路上，有北京各界民眾送別，習近平等人也到八寶山革命公墓大禮堂，與江澤民做最後訣別。