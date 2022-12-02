美歐中國議題對話 關切北京多方挑釁與台海和平

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）。路透

美國與歐盟 代表月初在華府舉行「中國議題高階戰略對話」和「印太議題高階諮商會議」，根據聯合聲明，美國和歐盟對中國的關係是多方面的，雙方就做法保持持續和密切的接觸是重要的，聯合聲明關切中國對國際經濟所實施的脅迫以及對台海的挑釁行動，稱這增加危機風險，嚴重影響區域和全球繁榮。

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）1日和2日在華府與歐盟對外事務部（EEAS）秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）會談，討論強化美國與歐盟的戰略夥伴關係，並舉行中國議題高階對話；上次對話時間為今年4月，當時的聯合聲明也提到台海和平穩定攸關區域與全球安全繁榮；明年上半年將在布魯塞爾舉行下一次對話。

根據聯合聲明，薛曼和薩尼諾討論了各自與中國的關係，以及在變動中的戰略環境所可能採取的處理方式；他們重申美國與歐盟和中國的關係是多方面的，並強調美國和歐盟針對其做法，保持持續且密切聯繫的重要性。

聯合聲明表示，對於在環境、氣候、公衛和糧食安全等共同利益領域，與中國維持實質性互動，雙方均持開放態度。

聯合聲明臚列美歐對於中國在各方面的關切，例如中國近期且持續對國際經濟實施脅迫；反對中國以任何形式支持俄羅斯侵略烏克蘭（這會影響各自與北京的關係）；對台海的脅迫行動；在東海和南海的片面行動；以及新疆、西藏、內蒙古和香港 的人權狀況。

根據國務院 事後發布的聯合聲明，美歐雙方強調維持台海和平穩定的重要性，美國與歐盟在台海都有著清晰利益；他們關切中國的挑釁行為，這增加了台海危機的風險，不僅破壞台海的和平穩定，也對廣泛區域造成嚴重影響，並破壞全球繁榮。

聯合聲明表示，美歐重申維持現狀且反對片面改變現狀的承諾，他們呼籲以和平方式解決兩岸議題，重申他們各自的「一個中國」政策，以及對台灣的長期基本立場均沒有改變。

聯合聲明表示，美歐關切在中國內部的人權狀況，包含新疆、西藏、內蒙古和香港，這需要國際社會緊急關注；針對目前正在發生的示威行動，美歐重申「全球各地的每一個人都有和平抗議的權利。」

國務院發言人普萊斯（Ned Price）2日在電話記者會表示，中國民眾有權和平示威不應感到害怕，他們和全球大眾一樣，都享有集會和言論自由，以及和平示威的自由，美國不認為可以任何形式阻礙或干擾這些權利；在示威活動中，美國看到採訪自由受限制，美國支持新聞自由、言論自由和和平示威。