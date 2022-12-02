我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽╱巴西爆冷輸喀麥隆仍排第1 瑞士小組第2晉級

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

美歐中國議題對話 關切北京多方挑釁與台海和平

記者張文馨／華盛頓即時報導
副國務卿薛曼（Wendy Sherman）。路透
副國務卿薛曼（Wendy Sherman）。路透

美國與歐盟代表月初在華府舉行「中國議題高階戰略對話」和「印太議題高階諮商會議」，根據聯合聲明，美國和歐盟對中國的關係是多方面的，雙方就做法保持持續和密切的接觸是重要的，聯合聲明關切中國對國際經濟所實施的脅迫以及對台海的挑釁行動，稱這增加危機風險，嚴重影響區域和全球繁榮。

副國務卿薛曼（Wendy Sherman）1日和2日在華府與歐盟對外事務部（EEAS）秘書長薩尼諾（Stefano Sannino）會談，討論強化美國與歐盟的戰略夥伴關係，並舉行中國議題高階對話；上次對話時間為今年4月，當時的聯合聲明也提到台海和平穩定攸關區域與全球安全繁榮；明年上半年將在布魯塞爾舉行下一次對話。

根據聯合聲明，薛曼和薩尼諾討論了各自與中國的關係，以及在變動中的戰略環境所可能採取的處理方式；他們重申美國與歐盟和中國的關係是多方面的，並強調美國和歐盟針對其做法，保持持續且密切聯繫的重要性。

聯合聲明表示，對於在環境、氣候、公衛和糧食安全等共同利益領域，與中國維持實質性互動，雙方均持開放態度。

聯合聲明臚列美歐對於中國在各方面的關切，例如中國近期且持續對國際經濟實施脅迫；反對中國以任何形式支持俄羅斯侵略烏克蘭（這會影響各自與北京的關係）；對台海的脅迫行動；在東海和南海的片面行動；以及新疆、西藏、內蒙古和香港的人權狀況。

根據國務院事後發布的聯合聲明，美歐雙方強調維持台海和平穩定的重要性，美國與歐盟在台海都有著清晰利益；他們關切中國的挑釁行為，這增加了台海危機的風險，不僅破壞台海的和平穩定，也對廣泛區域造成嚴重影響，並破壞全球繁榮。

聯合聲明表示，美歐重申維持現狀且反對片面改變現狀的承諾，他們呼籲以和平方式解決兩岸議題，重申他們各自的「一個中國」政策，以及對台灣的長期基本立場均沒有改變。

聯合聲明表示，美歐關切在中國內部的人權狀況，包含新疆、西藏、內蒙古和香港，這需要國際社會緊急關注；針對目前正在發生的示威行動，美歐重申「全球各地的每一個人都有和平抗議的權利。」

國務院發言人普萊斯（Ned Price）2日在電話記者會表示，中國民眾有權和平示威不應感到害怕，他們和全球大眾一樣，都享有集會和言論自由，以及和平示威的自由，美國不認為可以任何形式阻礙或干擾這些權利；在示威活動中，美國看到採訪自由受限制，美國支持新聞自由、言論自由和和平示威。

歐盟 國務院 香港

上一則

拜登「學貸減免」上訴又遭駁回 最高法院受理 擬2月聽審

下一則

民調：中國若攻台 43%美國人支持派兵協防

延伸閱讀

強化台灣國防 美國會擬5年挹注100億元

強化台灣國防 美國會擬5年挹注100億元
「中方不想稱王稱霸」 習近平邀歐盟共建一帶一路

「中方不想稱王稱霸」 習近平邀歐盟共建一帶一路
美國新保護主義 將引發貿易戰

美國新保護主義 將引發貿易戰
歐盟要求成員國批准俄油限價每桶60元 波蘭是關鍵

歐盟要求成員國批准俄油限價每桶60元 波蘭是關鍵

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41
華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

2022-11-30 22:29
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35

超人氣

更多 >
94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問
未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包

未來5年國稅局的6項革新 影響每個人荷包
生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10
艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔

艾市暴力入室搶劫 3亞裔受傷 男孩掏出僅有的1元美鈔
女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷

女護士紐約地鐵站遭潑腐蝕性液體 臉部嚴重灼傷