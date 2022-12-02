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人臉辨識測試全美16座機場上路 乘客如何保護隱私？

記者顏伶如／即時報導
圖為旅客在德州的達拉斯/沃斯堡機場用自動服務機(Kiosk)檢查行李。美聯社
圖為旅客在德州的達拉斯/沃斯堡機場用自動服務機(Kiosk)檢查行李。美聯社

華盛頓郵報2日報導，聯邦運輸安全管理局(Transportation Security Administration，TSA)已經悄悄在全美16座機場推出人臉辨識(facial-recognition)身分查核測試計畫，最快2023年可能擴大實施到全美各地機場，乘客如何保護個人隱私引發關注。運輸安全管理局官員表示，計畫並非強制實施，乘客可要求關閉攝影鏡頭。

人臉辨識自動服務機(Kiosk)透過攝影鏡頭掃瞄臉部影像，完成原本證照查驗人員肉眼比對護照照片的工作，查緝身分盜用。雖然運輸安全管理局表示，人臉辨識系統有助於增進安全與提高效率，但舊金山等城市禁止使用人臉辨識系統，某些民眾則擔心人臉辨識技術可能有侵犯民權疑慮。

人臉辨識技術準確度為何，運輸安全管理局掃描科技整合計畫部(Screening Technology Integration Program，STIP)分部主任林傑森(Jason Lim，音譯)受訪時說，機器證照查驗效果比人工來得好，「這套科技明顯達到了安全提升」。他說：「到目前為止，我們非常滿意機器完成人臉辨識工作的準確程度。」

若因髮型改變等容貌變化，使得機器拍攝照片與護照照片略有不同，是否對乘客造成影響？運輸安全管理局則表示，隨著時間而出現的容貌變化，在機器查驗身分的過程裡，影響微不足道。不過，華盛頓郵報報導，運輸安全管理局到目前為止並未公布人臉辨識系統辨識錯誤的具體數據，如果運輸安全管理局希望將人臉辨識系統擴大實施到全美各地機場，明年向國土安全部提案時，則必須公布相關統計資料。

向來反對人臉辨識技術的「監控科技監督計畫」(Surveillance Technology Oversight Project，STOP)創辦人卡恩(Albert Fox Cahn)表示，對於非洲裔、非二元性別(nonbinary)等乘客容易辨識錯誤的系統可能獲得運輸安全管理局採用，如此狀況令人憂心。

卡恩說：「我不信任運輸安全管理局對於自己採用的臉部辨識系統進行效率評估。」

林傑森表示，影像掃瞄與比對是即時完成，運輸安全管理局並不保留人臉辨識自動服務機現場拍攝的照片或護照照片。不過，報導指出，運輸安全管理局坦承某些實際案例當中，影像曾被保留24個月之久，供科學部門與科技辦公室評估系統效率。

林傑森表示，人臉辨識科技並不是強制實施，對於系統感到不放心的乘客，可以對安檢人員說明不想被機器拍照，安檢人員就會將鏡頭關閉。

已經推出人臉辨識技術測試計畫的16座機場包括：

亞特蘭大哈特斯費爾德傑克森國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)

波士頓羅根國際機場(Boston Logan International Airport)

巴爾的摩/華盛頓國際瑟古德馬歇爾機場(Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport)

雷根華盛頓國家機場(Ronald Reagan Washington National Airport)

丹佛國際機場(Denver International Airport)

達拉斯/沃斯堡機場(Dallas/Fort Worth Airport)

底特律都會韋恩郡機場(Detroit Metropolitan Wayne County Airport)

格爾夫波特-比洛克西國際機場(Gulfport-Biloxi International Airport)

傑克森·伊佛爾國際機場(Jackson-Evers International Airport)

拉斯維加斯麥克倫國際機場(Las Vegas McCarran International Airport)

洛杉磯國際機場(Los Angeles International Airport)

奧蘭多國際機場(Orlando International Airport)

邁阿密國際機場(Miami International Airport)

鳳凰城天港國際機場(Phoenix Sky Harbor International Airport)

聖荷西國際機場(San Jose International Airport)

鹽湖城市國際機場(Salt Lake City International Airport)

洛杉磯國際機場 華盛頓郵報 攝影

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