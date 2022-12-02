美檢方請求「駁回指控」孟晚舟 結束美中緊張段落

路透認為，美國檢方請求駁回對孟晚舟的指控，標誌著美中特別緊張的一個段落終結。圖為孟晚舟搭乘大陸官方安排的包機，於2021年9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

中國知名企業華為高階主管孟晚舟 ，繼獲釋之後，再有新的消息傳出。路透報導稱，美國檢方已經向法院請求駁回對孟晚舟「銀行詐欺」等罪名之指控，也形同結束美中關係特別緊張的段落。

路透2日稱，美國紐約布魯克林地區聯邦檢察官波科爾尼（Carolyn Pokorny）於12月1日向紐約東區法院法官唐諾利（Ann Donnelly）致信稱，在沒有任何資訊表明孟晚舟違反DPA的情況下，「謹提請（法院）駁回針對被告孟晚舟的第三次替代起訴（third superseding indictment）」。

此前孟晚舟在2021年與檢察官達成協議，將於2022年12月1日撤銷對她的指控，也就是她根據美國逮捕令在加拿大 被捕之日算起的四年。報導強調，雖然1日的舉動在意料之中，「但它結束了美中關係中一個特別令人擔憂的段落」，該起事件也曾將加拿大推入了美中兩個超級大國之間的衝突之中。

而孟曾被指控犯有銀行欺詐和其他罪行，指控稱她誤導匯豐銀行關於該公司在伊朗 的業務，以獲得違反美國制裁的銀行服務。而一項暫緩起訴協議中，孟晚舟承認她在2013年與一位銀行高管的會面中，對該公司的伊朗業務曾做出虛假陳述。

孟晚舟2018年12月1日遭加拿大逮捕，爾後軟禁直到2021年9月24日，美國司法部與孟晚舟達成暫緩起訴協議（DPA），並且通知加拿大撤回引渡要求，加拿大方面旋即無條件釋放孟晚舟。