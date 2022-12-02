拜登設國宴熱情款待馬克宏「餐具全用租的」原因曝光

美國總統拜登1日在白宮舉辦國宴款待法國總統馬克宏。圖為拜登（左二）和馬克宏（右二）夫婦在國宴前合照。(歐新社)

美國總統拜登 1日在白宮 舉辦國宴款待法國總統馬克宏，重振美法之間的盟友關係，拜登特別在白宮搭帳篷舉辦這場容納約400人的超大型活動，但杯盤等餐具卻都是用租的。

白宮國宴廳的室內場地只能容納約120位賓客，而玫瑰花園最多也只能款待200人。第一夫人吉兒（Jill Biden）的新聞祕書瓦迪維亞（Vanessa Valdivia）指出，「我們一直預期會有更多的嘉賓，因為這是拜登政府的第一場國宴。」

據了解，款待法國的國宴原本應該在幾個月前舉行，但礙於與期中選舉 的競選活動、出國旅行和拜登長孫女的婚禮等撞期，只好一再延期。

儘管獻上美麗佳餚和精緻擺設，這場國宴上使用的盤子、玻璃杯、餐具、餐桌用具和桌布，卻都是租來的。對此，白宮社交祕書伊利蒙多（Carlos Elizondo）解釋，雖然此次場地位在白宮內，但卻不允許在晚宴上使用白宮的官方瓷器。

據報導，這是因為負責監督白宮藏品所有物品使用情況的白宮保管室，不把臨時搭建的帳篷列為白宮腹地的一部分，因此總統以往使用的瓷器，也無法供此次宴會使用。