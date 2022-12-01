拜登國宴訂200隻龍蝦招待馬克宏 民主黨人不滿

拜登總統（右）熱情歡迎法國總統馬克宏來訪，但馬克宏此行仍肩負保護法國產業的任務，美法對於一些政策的歧見很難透過一次會晤即可消除。（路透）

拜登 總統1日晚舉辦國宴接待法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)，而國宴訂購的200隻龍蝦也引起民主黨同僚的不滿；緬因州 民主黨籍聯邦眾議員戈登(Jared Golden)呼籲拜登重視緬因州龍蝦捕撈產業面臨的困境，要求拜登與業者討論新的捕撈法規，並警告該新規可能導致龍蝦產業難以維持經營。

本次國宴安排了來自美國各州的美食，包括加州納帕谷(Napa Valley)出產的紅酒、威斯康辛及俄勒岡產的乳酪，還有緬因州的龍蝦等；然而，在白宮 享用佳餚的同時，對於美國普羅大眾來說，龍蝦現在卻是比以往更難獲得的美味。

白宮國宴菜單：緬因州龍蝦（下）、牛肉配蔥果醬（中）。（歐新社）

戈登表示：「如果白宮能夠優先為豪華的晚宴購買200隻緬因州龍蝦，那麼拜登應該也要花時間與緬因州龍蝦捕撈業者會面，他們行業目前受政府監管。 」

緬因州的捕撈新法規旨在保護瀕臨絕種的北大西洋露脊鯨，永續性發展權益人士稱龍蝦捕撈的用具會危害露脊鯨的生存。

新規定包括全面減少水域中的釣魚線，並使用較不牢固的繩索，以降低露脊鯨被困住的機率。

這項新規引發緬因州龍蝦業界強烈抗議，該州擁有全美最大的龍蝦產業。

龍蝦捕撈業者提出訴訟挑戰新規，聯邦法官將新規的實施時程推遲兩年，給予業者更多時間準備。

國宴菜色：香橙戚風蛋糕，配上紅日藍三色象往法國國旗的裝飾。（歐新社）

海洋管理委員會(MSC)、蒙特利灣水域海鮮監測(Monterey Bay Aquarium Seafood Watch)等監督組織也宣稱食用、捕撈龍蝦非永續性經營。

戈登多年來一直大力支持緬因州龍蝦產業，他10月致函拜登，敦促總統公開反對聯邦海洋暨大氣管理署(NOAA)的監管打擊。

信中稱，緬因州的國會議員屢次提出對這些新規的擔憂，並要求與拜登會面討論龍蝦產業的困境，卻一直未獲得回應，「我無法理解你怎麼能袖手旁觀，不強力反對一項有可能毀掉上千人生計的提案，這項提案還有可能毀掉數百個海岸社區，以及緬因州及新英格蘭地區的經濟支柱。」