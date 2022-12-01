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習近平訪日有譜？中國駐日大使：重要性無可替代

記者廖士鋒／即時報導
中國駐日大使受訪時強調，中國國家主席習近平訪日重要性無可替代。圖為習近平（右）與日本首相岸田文雄11月17日在泰國曼谷會談。（美聯社）
中國駐日大使受訪時強調，中國國家主席習近平訪日重要性無可替代。圖為習近平（右）與日本首相岸田文雄11月17日在泰國曼谷會談。（美聯社）

中國國家主席習近平訪問日本議題，從2020年春天以來延宕至今。最新消息是，中國駐日大使孔鉉佑接受日媒訪問時強調，習近平訪日重要性無可替代。

日本共同社1日晚間報導稱，孔鉉佑接受專訪時指出，習近平訪日一事，在中國與日本之間有著無可替代的戰略引導力的重要性，他強調中國重視首腦層面的交流。不久前在11月17日，習近平與日本首相岸田文雄會晤時強調，中國願同日方一道，「從戰略高度把握好兩國關係大方向，構建契合新時代要求的中日關係」。

此前據中國駐日使館官網訊息，孔鉉佑11月30日以視訊方式在「中日經濟知識交流會紀念座談會」發表致詞指出，50年來雙方克服雙邊關係的風風雨雨，堅持互利共贏、合作發展，實現經濟產業深度融合，雙邊貿易額由10億美元增長至3,700多億美元，使雙方企業和人民切實受益，也促進了亞洲乃至世界的和平與繁榮。「近期中日以邦交正常化50周年為契機，積極開展對話溝通和交流互動，推動中日關係總體趨穩改善」。

2020年初習近平曾有訪日的規劃，這是在2019年雙方外長會敲定的行程。但由於新冠疫情關係，最後未能成行。當時日本媒體已先透露，雙方預計簽署第五份政治文件，此次若是習近平真的能夠重啟訪日行程，第五份政治文件相關議題勢必成為外界關注焦點。

中國與日本雙方至今的四份「政治文件」，包括1972年的「中日聯合聲明」、1978年「中日和平友好條約」、1998年「中日聯合宣言」以及2008年的「中日聯合聲明」。

習近平 日本 疫情

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