美法聯合聲明：應對北京挑戰 重申台海和平穩定重要性

拜登總統1日接待來國是訪問的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，左）。美聯社

拜登 總統1日接待來國是訪問的法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron），稍早舉行雙邊會談並發布聯合聲明，聲明中提到，兩國將持續協調應對中國構成的挑戰，兩位總統重申維持台海和平穩定的重要性。

根據聯合聲明，美國與法國將持續協調應對中國對以規範為基礎的國際秩序構成的挑戰（包含人權），並與中國在氣候變遷等重要議題上合作。

兩位總統重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。

此外，美法強烈譴責北韓今年內空前數量的非法彈道飛彈測試，這已違反多項聯合國安全理事會決議，並對區域和平穩定構成威脅；拜登和馬克宏承諾持續在聯合國安理會協調應對北韓的違規行徑。

有關烏克蘭 議題，拜登和馬克宏強烈譴責俄羅斯的非法侵略，俄國故意針對平民和民用基礎設施的做法已構成戰爭罪，均須究責；美法反對俄羅斯欲升級情勢的做法，尤其是不負責任的核言論和有關核生化武器攻擊的假訊息。

聯合聲明表示，美法會持續合作協助烏克蘭，也打算持續提供充足的預算支持，並敦促國際金融機構擴大對烏克蘭的金融支持。

在經濟安全部分，聯合聲明表示，美法將致力於為關鍵礦物發展多元且強健的供應鏈，也重申他們加速全球綠能轉型的共同目標；美法將透過「美國與歐洲降低通膨法任務小組」來進一步強化美歐在潔淨能源以及氣候領域的夥伴關係。