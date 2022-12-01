我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／摩洛哥出現本屆首顆烏龍球 仍勝加拿大晉級

BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

美法聯合聲明：應對北京挑戰 重申台海和平穩定重要性

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登總統1日接待來國是訪問的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，左）。美聯社
拜登總統1日接待來國是訪問的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron，左）。美聯社

拜登總統1日接待來國是訪問的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），稍早舉行雙邊會談並發布聯合聲明，聲明中提到，兩國將持續協調應對中國構成的挑戰，兩位總統重申維持台海和平穩定的重要性。

根據聯合聲明，美國與法國將持續協調應對中國對以規範為基礎的國際秩序構成的挑戰（包含人權），並與中國在氣候變遷等重要議題上合作。

兩位總統重申維持台灣海峽和平穩定的重要性。

此外，美法強烈譴責北韓今年內空前數量的非法彈道飛彈測試，這已違反多項聯合國安全理事會決議，並對區域和平穩定構成威脅；拜登和馬克宏承諾持續在聯合國安理會協調應對北韓的違規行徑。

有關烏克蘭議題，拜登和馬克宏強烈譴責俄羅斯的非法侵略，俄國故意針對平民和民用基礎設施的做法已構成戰爭罪，均須究責；美法反對俄羅斯欲升級情勢的做法，尤其是不負責任的核言論和有關核生化武器攻擊的假訊息。

聯合聲明表示，美法會持續合作協助烏克蘭，也打算持續提供充足的預算支持，並敦促國際金融機構擴大對烏克蘭的金融支持。

在經濟安全部分，聯合聲明表示，美法將致力於為關鍵礦物發展多元且強健的供應鏈，也重申他們加速全球綠能轉型的共同目標；美法將透過「美國與歐洲降低通膨法任務小組」來進一步強化美歐在潔淨能源以及氣候領域的夥伴關係。

這是拜登就任總統以來，首度在白宮接待來國是訪問的外國元首，國是訪問也是元首出訪的最高規格；聯合聲明表示，此特殊場合重申美法兩百年來在友誼、經濟關係、國防與安全合作，以及對民主原則、價值觀和機制的共同承諾，法國是美國最古老的盟友。

圖為白宮1日舉行的歡迎儀式中，拜登夫婦(右一和二)和馬克宏夫婦(左一和二)站在白...
圖為白宮1日舉行的歡迎儀式中，拜登夫婦(右一和二)和馬克宏夫婦(左一和二)站在白宮藍色房間的陽台上與大家揮手。美聯社

拜登 馬克宏 烏克蘭

上一則

布林肯：北約憂中國軍力擴張不透明 會商因應方式

延伸閱讀

原住民傳統月 拜登將撥款1.35億 助原民面對氣候變遷

原住民傳統月 拜登將撥款1.35億 助原民面對氣候變遷
阻鐵路罷工 眾院290:137通過緊急立法 參院將跟進

阻鐵路罷工 眾院290:137通過緊急立法 參院將跟進
台積電美國廠6日舉行移機典禮 拜登將出席

台積電美國廠6日舉行移機典禮 拜登將出席
拜登偕夫人點亮「國家聖誕樹」金燦光芒閃耀黑夜

拜登偕夫人點亮「國家聖誕樹」金燦光芒閃耀黑夜

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45
華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

2022-11-30 22:29

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令
長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」

長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」