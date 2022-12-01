我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／摩洛哥出現本屆首顆烏龍球 仍勝加拿大晉級

BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

布林肯：北約憂中國軍力擴張不透明 會商因應方式

中央社布加勒斯特30日綜合外電報導
國務卿布林肯表示，北大西洋公約組織（NATO）各國對中國軍力擴張迅速和不透明以及與俄羅斯合作感到憂心，今天商討具體方式以應對中國構成的挑戰。美聯社
國務卿布林肯表示，北大西洋公約組織（NATO）各國對中國軍力擴張迅速和不透明以及與俄羅斯合作感到憂心，今天商討具體方式以應對中國構成的挑戰。美聯社

國務卿布林肯表示，北大西洋公約組織（NATO）各國對中國軍力擴張迅速和不透明以及與俄羅斯合作感到憂心，今天商討具體方式以應對中國構成的挑戰。

路透報導，布林肯（Antony Blinken）在為期兩天的北約外長會議結束後召開記者會說，「北約會員國依然對中華人民共和國的脅迫政策感到憂心，包括其散布假消息、迅速而不透明的軍力擴張以及與俄羅斯的合作」。

「但我們依然會在可行的情況下，致力於維持和中國的建設性對話，同時我們樂見雙方有機會攜手應對共同的挑戰。」

在布林肯發表這項談話之前，俄羅斯方面表示，俄、中雙方的戰略軍機已在日本海和東海上空進行聯合巡邏，包括圖波列夫95型「熊式」長程轟炸機。美國盟邦韓國則說，在中、俄分別有2架和6架戰機侵入防空區時，韓國戰機曾緊急升空因應。

先前美國國防部提出報告稱，中國依據目前的核武擴張速度，最晚在2035年將擁有1500枚核彈頭，這凸顯出美國對中國軍備擴張的意圖日益憂心。

布林肯說，儘管北約持續專注於維持對烏克蘭的一致支持，但會員國也希望北約考慮到新的挑戰，包括中國構成的挑戰，以增強應變韌性。

布林肯說，「我們今天所談仍然是確保我們能以具體方式努力調整，以應對挑戰」。但他並未詳加說明。

布林肯 北約 俄羅斯

上一則

BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

下一則

美法聯合聲明：應對北京挑戰 重申台海和平穩定重要性

延伸閱讀

白紙運動遭打壓 布林肯批中：軟弱表現

白紙運動遭打壓 布林肯批中：軟弱表現
白紙運動後中國揚言堅決打擊 布林肯批軟弱表現

白紙運動後中國揚言堅決打擊 布林肯批軟弱表現
俄羅斯猛攻烏克蘭基礎設施 布林肯痛批「野蠻」

俄羅斯猛攻烏克蘭基礎設施 布林肯痛批「野蠻」
烏克蘭變電站遭俄襲 美將宣布復電援助計畫

烏克蘭變電站遭俄襲 美將宣布復電援助計畫

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45
華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

2022-11-30 22:29

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令
長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」

長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」