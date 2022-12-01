我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

關於社安福利 不可不知的10個數字

江澤民追悼大會6日舉辦 全中國默哀三分鐘

記者陳政錄／北京即時報導
江澤民辭世後，天安門廣場1日已降半旗以示哀悼。法新社
江澤民辭世後，天安門廣場1日已降半旗以示哀悼。法新社

中共前領導人江澤民11月30日逝世，享耆壽96歲。據治喪委員會公告，追悼大會將於12月6日上午10時，在北京人民大會堂舉行。公告稱，追悼大會默哀時，中國全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘，且各地區各部門要認真組織中共黨員、幹部、群眾收聽收看，停止公共娛樂活動一天。

「江澤民同志治喪委員會」由中共總書記習近平擔任主任委員，1日晚間透過央視新聞發布第二號公告稱，鑑於江澤民在中共和中國國家歷史發展中的特殊功績，以及「全黨全軍全國各族人民的共同願望」，現決定：

（一）12月6日上午10時，中共中央、中國全國人大常委會、中國國務院、中國全國政協、中共中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行江澤民追悼大會。追悼大會現場直播，各地區各部門要認真組織廣大中共黨員、幹部、群眾收聽收看。

（二）追悼大會當天，中國全國和中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

（三）12月6日上午追悼大會默哀時，中國全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。

（四）不舉行遺體告別儀式。

江澤民11月30日病逝於上海。美聯社
江澤民11月30日病逝於上海。美聯社

中共 江澤民 北京

上一則

原住民傳統月 拜登將撥款1.35億 助原民面對氣候變遷

下一則

BBC：江澤民去世 中民眾藉緬懷暗自抒發對習不滿

延伸閱讀

中國學者評江澤民逝世：對政局沒有太大影響

中國學者評江澤民逝世：對政局沒有太大影響
江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬

江澤民遺體運抵北京 習近平接機三鞠躬
江澤民逝世 港媒：12/6舉辦追悼大會

江澤民逝世 港媒：12/6舉辦追悼大會
中高規格哀悼江澤民 訃告稱號與鄧小平齊名

中高規格哀悼江澤民 訃告稱號與鄧小平齊名

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
美國衛生主管機關表示，新冠亞型變異株Q.1和BQ.1.1已成美國的主流毒株。（路透）

Omicron BQ成主流變異株 免疫力較弱民眾首當其衝

2022-11-27 05:12
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41
你有失眠困擾嗎？學習睡眠專家這三招看看。(Pexels)

快看世界／睡眠專家分享 一夜好眠最關鍵三點

2022-11-23 12:45
華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

2022-11-30 22:29

超人氣

更多 >
洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄

洛縣華人老嫗被騙光200萬積蓄再遭子女拋棄
耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣

耆老當臥底 FBI嚴打紐約華社成人日間中心現金回扣
喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人
營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令
長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」

長者不續命：江澤民之死與中國的「膜蛤文化」