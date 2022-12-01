江澤民追悼大會6日舉辦 全中國默哀三分鐘

江澤民辭世後，天安門廣場1日已降半旗以示哀悼。法新社

中共 前領導人江澤民 11月30日逝世，享耆壽96歲。據治喪委員會公告，追悼大會將於12月6日上午10時，在北京 人民大會堂舉行。公告稱，追悼大會默哀時，中國全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘，且各地區各部門要認真組織中共黨員、幹部、群眾收聽收看，停止公共娛樂活動一天。

「江澤民同志治喪委員會」由中共總書記習近平擔任主任委員，1日晚間透過央視新聞發布第二號公告稱，鑑於江澤民在中共和中國國家歷史發展中的特殊功績，以及「全黨全軍全國各族人民的共同願望」，現決定：

（一）12月6日上午10時，中共中央、中國全國人大常委會、中國國務院、中國全國政協、中共中央軍委在北京人民大會堂隆重舉行江澤民追悼大會。追悼大會現場直播，各地區各部門要認真組織廣大中共黨員、幹部、群眾收聽收看。

（二）追悼大會當天，中國全國和中國駐外使領館及其他駐外機構下半旗致哀，停止公共娛樂活動一天。

（三）12月6日上午追悼大會默哀時，中國全國人民默哀3分鐘，一切有汽笛的地方鳴笛3分鐘，防空警報鳴響3分鐘。