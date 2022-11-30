華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華盛頓郵報專欄作家、美國外交關係協會資深研究員和暢銷書作者布特（Max Boot）撰文指出，雖然美蘇舊冷戰與美中新冷戰有許多相似之處，但至少有一個重大差異：美國和蘇聯之間從未有過重要經貿關係，而中國在2020年時卻是美國第三大出口市場和最大進口供應國。他說，前美國總統川普 的抗中政策無益於美國，建議拜登 要有自己的主張。

布特提到，中國的一家工廠就組裝全球半數iPhone，以及外界擔心中國防疫封鎖導致成長放緩並引發抗議潮牽動了美股大跌。他說，華府必須謹慎處理與北京的關係：確保美國技術不會強化解放軍軍力，並掌握住重要零組件的供應鏈，例如半導體。但兩大經體之間不可能築起高牆不來往，就算緊張關係升溫，貿易仍須繼續。

要在與中國的對抗和合作之間找到平衡點，比對蘇聯進行圍堵難得多。布特說，拜登政府掙扎找到自己的路，有兩件事做的對，另有一件事做錯了。

他認為最明智之舉是推動國會在8月通過規模2800億美元的晶片 和科學法案，提升美國科技競爭力。這能讓美國安度因台灣產生的潛在危機。

10月發布規定，加強管制對中國晶片和晶片設備的出口，比較冒險。新加坡外長維文形容這紙行政命令是片面「宣告科技戰開打」。美國想組國際聯盟限制中國取得最先進晶片，但包括荷蘭和日本在內都對美國的做法有異議。要爭取他們跟進美國的限制措施，拜登政府必須說服他們，他只想限制中國軍力，而不是阻其經濟崛起。

布特說，出口管制還有一些道理可言，但在其他貿易議題上就不是這樣了。2018年，川普對總值3350億美元、大約三分之二自中國進口的商品課徵最高25%的關稅。結果提高消費者物價（從而推升通膨），減少農產品出口，但沒能增加美國製造業就業機會，也無益於解決美國對中國貿易逆差。有一份研究估計美國還損失了24萬5000個工作。但拜登拒絕取消川普的關稅，想來是為維持捍衛中產階級的形象，不想要外界覺得他對中國不夠硬。

拜登擁抱保護主義，也讓他無法重新加入川普愚昧退出的跨太平洋夥伴關係協定（TPP），改而推動注定要失敗的山寨版「印太經濟架構」（IPEF），因後者並不提供更多進入美國市場的機會。

拜登還簽署了保護主義色彩濃厚的降低通膨法案（IRA），提供7500美元稅務優惠鼓勵消費者購買北美組裝的電動車，得罪抗中需要的盟友。南韓、日本和德國的汽車製造商並不樂見因此損失銷售。中國有區域全面經濟夥伴協定（RCEP），14個成員國裡包括了日本、南韓和澳洲，美國沒有東西可資抗衡。

在華府，兩黨共識認為自由貿易害美國人丟工作，但布特指出，此一共識的經驗證據基礎不穩。哈佛商業評論摘錄經濟文獻顯示，「2000年代初期，美國部分地區因為與中國的貿易，流失了製造業工作，但這股趨勢已告終」。而即使是在2000年代初期，也有證據顯示，與中國的貿易藉由創造出新的服務業工作，推升了美國整體就業。

布特最後表示，拜登支持美國的技術發展，限制尖端晶片出口到中國沒有錯，但他背棄自由貿易犯下大錯。他呼籲拜登，在中國尋求擴大國際貿易之際，美國也該做同樣的事。