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財長葉倫：美企應留意中國和台灣的地緣政治風險

編譯葉亭均／綜合外電
美國財長葉倫（ Janet Yellen）。（路透）
美國財長葉倫（ Janet Yellen）。（路透）

美國財政部長葉倫周三（30日）表示，正在評估供應鏈的企業應該留意關於中國威脅台灣的地緣政治風險，並且留意其他會引發美國國安疑慮的中國做法。

葉倫在紐約時報舉辦的DealBook峰會上表示，拜登政府已明確表示尊重北京的「一個中國」政策，但維持中國和台灣之間的和平關係以及台灣海峽的和平「極為重要」。

當被問到如果中國確實實現長期以來武統台灣的威脅，美國企業會發生什麼事情時，葉倫表示：「這肯定是我們不希望看到的事情。但是，我們看到一系列地緣政治風險正在浮現，美國企業應該思考這些風險是什麼。」

葉倫表示，美國企業開始更認真地思考這類供應鏈風險，包括圍繞台灣，以及已引發國家安全關切的中國做法。

葉倫近期鼓勵將供應鏈從中國分散到印度等以市場為導向的民主國家，她將這一概念稱為「友岸外包」（friend-shoring）。她表示，給予在北美組裝和採購電池的電動車稅收抵免的目標之一，是要減少在生產電動車電池的重要礦物上對中國「過度依賴」。

但她表示，美國和中國之間繼續維持非常穩健的商業關係對全球經濟很重要。葉倫兩周前在印尼舉行的20國集團（G20）峰會上與中國央行行長易綱會晤，這是她首次與中國高級經濟官員面對面接觸，她表示，希望世界上兩個最大的經濟體之間能有更頻繁地接觸。

葉倫在DealBook峰會上表示：「我期待，當然希望並期待，中國和美國在互惠貿易和投資方面繼續維持非常穩健的關係。無論是對美國、對中國，還是對全球經濟來說，這種關係被削弱都是不利的。」

葉倫今年稍早曾主張降低對中國商品的部分關稅，她表示，大多數人大致不會注意到這類關稅被調降。她說：「針對中國商品徵收這些關稅是因為仍存在不公平的貿易做法，這將對物價或通膨產生一些一次性的影響。人們不應高估降低關稅將帶來的影響。」

葉倫 關稅 供應鏈

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