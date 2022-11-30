雷蒙多：與盟友合作應對北京挑戰 不尋求美中經濟脫鉤

商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。 美聯社

商務部長雷蒙多 （Gina Raimondo）30日表示，美國應強化創新和製造能量，和盟友夥伴合作設定自由貿易規範與戰略環境，但不尋求與中國經濟脫鉤；美國關切中國補貼國有企業的非市場作為，以及藉此挹注軍力發展的問題。

繼國務卿布林肯（Antony Blinken）在喬治華盛頓大學發表「中國政策」，雷蒙多在麻省理工學院發表「美國競爭力與中國挑戰」演說，近1小時的內容詳述美國面臨的中國經濟與科技挑戰，並說明美國戰略。

雷蒙多表示，中國正致力提高國家在社會和經濟的地位，限制資本和資訊的自由流動，築牆隔絕其數位經濟於世界之外；中國還加倍努力，結合經濟、科技政策與軍事野心。

談到中國對美國國安構成的一系列挑戰，雷蒙多表示，解放軍軍力部署破壞美國盟友與夥伴的安全，以及全球貿易的自由流動；中方主宰許多關鍵材料和商品製造，並利用其他經濟體對中國市場的依賴，實施政治脅迫；中方追求主導某些先進科技領域，利用相關技術推動軍事現代化，並破壞國內外的基本人權。

雷蒙多表示，美國和盟國都看到中國的變化，並調整自身戰略，美國必須重新考慮如何保護美國的國安利益，並同時促進美國在貿易和投資 領域的利益。

雷蒙多臚列四項戰略：投資美國創新；促進國內產能並設法阻止北京破壞美國國安和民主價值；以新方式和盟友合作，推動共同價值觀，並形塑有中國參與運作的戰略環境；最後是與中方合作解決氣候變遷和全球總體經濟穩定的跨國問題。

「半導體是科技競爭的中心以及我們新投資戰略的核心。」雷蒙多說，美國正推動公司合作夥伴關係，以實現最先進的晶片能在國內生產，並擴大國內生產成熟製程晶片的能量；未來10年有3類技術特別重要，包含運算、生物科技和潔淨能源，美國會持續採取行動保護並擴大這些優勢。

引新冠疫情為鑑，雷蒙多說，美國正在盤點國內製造能量與供應鏈 ，與私部門合作，確保供應鏈核心部分能回流或友岸外包；建構關鍵產業的全球供應鏈運作地圖，以確保能盡速解決問題；印太經濟架構（IPEF）會成為美國供應鏈多元化的加速器，將為美國公司帶來更具競爭力的生產來源與供應商，美國勞工也會獲益。

雷蒙多表示，美國要確保和中國維持正當的雙邊經濟關係，對於國有企業、強制技術轉移和嚴重竊取智慧財產權，美國正與七大工業國（G7）夥伴合作解決相關問題。

「同時，我們不尋求與中國經濟脫鉤，我們希望在不威脅美國核心經濟、國安或人權價值觀的領域，促進貿易與投資。」雷蒙多說，中國是第三大出口市場，支持美國75萬個工作崗位；拜登政府期盼美國企業能在包含中國在內的全球市場蓬勃發展，但也要清楚看待中國的發展方向，要維持美中貿易關係的長期利益，就要捍衛美國安全與價值觀。