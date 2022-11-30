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白紙運動後中國揚言堅決打擊 布林肯批軟弱表現

中央社華盛頓30日專電
國務卿布林肯出席在羅馬尼亞舉辦的北大西洋公約組織（NATO）外長會議。美聯社
國務卿布林肯出席在羅馬尼亞舉辦的北大西洋公約組織（NATO）外長會議。美聯社

面對反封控「白紙運動」遍地開花，中國近日揚言會堅決打擊擾亂社會秩序的違法行為。國務卿布林肯今天重話表示，政府以大規模壓迫行動阻止人民發聲，是軟弱的表現。

布林肯（Antony Blinken）目前人在羅馬尼亞出席北大西洋公約組織（NATO）外長會議，他今天接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，在被記者問及中共開始打壓「白紙運動」抗議民眾、運動是否可能削弱中國國家主席習近平時，做出以上表示。

布林肯指出，他無法回答抗議對習近平地位有何影響，但他能說的是，中國的「清零政策」不是美國會做的事，美方專注的是確保人民擁有安全有效的疫苗、篩檢試劑及治療方案，這證明是有效方法。

他說，中國須找出未來因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的方法，一個既能符合公衛需求，也能滿足人民需求的方法，「這我們無法替他們解決」。

布林肯接著話鋒一轉，指不論議題為何，任何國家人民試圖發聲、和平抗議，表達他們的挫折，但政府卻採取大規模壓迫行動來阻止，「這不是有力的表現，而是軟弱的表現」。

布林肯今天也接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，談到他明年初將首度以國務卿身分訪問中國的計畫。

他說，總統拜登（Joe Biden）與習近平近期在印尼峇里島的會晤富有成效，美中能清楚直接向彼此表達各自利益、意圖與政策相當重要；美中處於競爭，須避免潛在溝通不良，尤其是若美方想確保競爭不會演變成衝突。

在這背景下，布林肯指出，他明年初訪中最重要是延續美中溝通，確保溝通管道暢通且清楚，即便在雙方意見嚴重分歧時。

他說，世界期待美中以負責任方式管控關係，盡力避免衝突，並在可能時彼此合作，尤其是會影響全球人們的議題。但他坦承，是否要參與類似合作，例如在氣候、全球健康上，還是要看中方怎麼決定。

布林肯 習近平 國務卿

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