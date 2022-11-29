國會暴亂案 極右組織創辦人煽動叛亂罪成立

美國極右翼組織「守誓者」創辦人羅茲，29日被判共謀煽動叛亂罪名成立。（美聯社）

美國極右翼組織「守誓者」（Oath Keepers）創辦人羅茲（Stewart Rhodes）參與2021年1月6日前總統川普 支持者攻擊國會山莊事件，今天被判共謀煽動叛亂罪名成立。

法新社報導，「守誓者」另1名成員梅格斯（Kelly Meggs）也被判煽動叛亂罪名成立，3名同案被告則被判無罪。

煽動叛亂罪最高可判處20年徒刑。

戴著眼罩、耶魯大學法學院畢業的羅茲現年57歲，他與「守誓者」其他4名成員被控策劃武裝叛亂，以推翻民主黨人拜登 2020年11月總統大選的勝選結果。

數百名川普支持者因涉國會攻擊被捕，但與針對羅茲和其他4名「守誓者」成員的指控相比，這些支持者面臨的指控較少。

審判期間，司法部 稱羅茲和「守誓者」「策劃武裝叛亂計畫…密謀以武力反對美國政府」。

被告表示，此案是拜登政府對前總統川普支持者的政治審判。12人組成的陪審團商議將近整整3天，才對這起備受關注的案件做出判決。

如果5名被告的煽動罪指控全被判無罪，對司法部來說將是挫敗，因為司法部打算以同樣罪名告訴另1個右翼極端主義組織「驕傲男孩」（Proud Boys）成員。