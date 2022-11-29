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荷蘭晶片設備製造商揭美施壓：中國晶圓廠前路難行

編譯季晶晶／綜合外電
荷蘭晶片設備製造商ASMI透露美國施壓，要求荷蘭跟進美國管制對陸出口。擷自ASMI
荷蘭晶片設備製造商ASMI透露美國施壓，要求荷蘭跟進美國管制對陸出口。擷自ASMI

總部在荷蘭的歐洲兩大半導體設備製造商之一ASM International（ASMI，競爭對手是艾司摩爾）透露，美國正對盟友施壓，希望全球主要晶片公司能與美國採取一致性的措施，對中國實施嚴格的晶片管制。由於ASMI在美有龐大業務，相較下，寧肯犧牲中國銷售。

金融時報報導，ASMI執行長Benjamin Loh說：「美國施加很大壓力，要確保荷蘭政府和日本政府也跟進。美國政府希望這會是多邊行動，因為他們必須阻止所有人向中國出售高階工具。」

本周，美國商務部主管出口管制的高階官員Alan Estevez和白宮國安委員會官員Tarun Chhabra將前往荷蘭舉行會談。拜登政府一年多來一直試圖與日本和荷蘭達成三方協議，作為旨在限制中國開發先進半導體的戰略其中一環，但還沒能如願。

根據ASMI本月預估，美國出口管制將對該公司造成歐洲主要晶片公司裡最嚴重的衝擊，影響到ASMI對中國的40%銷售，中國占ASMI營收達16%。

Loh說：「中國對我們的業務占比不小，但還不致於致我們於死地。」ASMI在美國亞利桑納州的「業務龐大」，對華府制裁有更高的曝險。

他補充表示，中國客戶正苦苦掙扎，試圖取得要建立預定生產線所需的全部零組件，但即使最終能從ASMI買到比預期更多的設備，如果拿不到關鍵的美國資源，中國的先進晶圓廠也很難繼續前行。

美國出口管制嚴重衝擊國內三大晶片設備公司——應用材料（Applied Materials）、科林（Lam Research）和科磊（KLA）——對兩家非美公司，日本東京威力科創和荷蘭艾司摩爾，影響較小。美企哀嚎要求「公平」競爭，這意味了多邊的出口管制。

不過，荷蘭外貿大臣Liesje Schreinemacher最近表示，荷蘭必須「捍衛我們自己的利益」，包括經濟利益在內。她受訪表示，荷蘭將以「更挑剔的眼光」看待晶片市場，不會全盤照抄美國的措施。她的說法是荷蘭政府首次間接指涉正和美國與日本進行的協商。

晶片 日本 拜登

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