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世界氣象組織：去年全球各區皆見水資源極端災害

中央社日內瓦29日綜合外電報導
南極洲在今年3月時，氣溫創紀錄，比正常高攝氏30多度。圖為南極企鵝。美聯社
南極洲在今年3月時，氣溫創紀錄，比正常高攝氏30多度。圖為南極企鵝。美聯社

聯合國（UN）氣象組織今天表示，去年世界所有地區都發生了與水相關的極端災害，包括洪水和乾旱；另有數以10億計人口面臨淡水供應不足問題。

法新社報導，世界氣象組織（World Meteorological Organization，WMO）在發布的首份年度「全球水資源狀況報告」（State of Global Water Resources）中指出，2021年地球上有大片地區記錄到比一般情況更乾燥的情形。

這份報告評估了氣候、環境和社會變化對地球淡水資源的影響，以利更有效管理這類資源。淡水資源供應有限，但需求不斷增長。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）表示：「氣候變遷的影響通常透過水來展現，包括更強烈也更頻繁的乾旱、更極端的洪水、更不穩定的季節性降雨，以及冰川加速融化等。這些也在經濟、生態系統和我們日常生活的各個面向，產生連鎖反應。」

「然而，人們對淡水資源的分布、數量和品質的變化，仍不夠了解。」

目前全球約有36億人每年至少有1個月無法獲得適量淡水。根據這份報告，到了2050年，相關人數預計將上升至超過50億。

聯合國的研究顯示，2001至2018年間，74%的天然災害都與水有關。

報告並指出，2021年全球所有地區都出現了與水相關、造成重大破壞的極端災害，歐洲西部和南美洲的亞馬遜（Amazon）地區都出現破紀錄洪水，南美洲巴拉圭和巴西南部的河流水位卻都降至歷史新低。

世界氣象組織的報告評估30年來河川水量變化，發現水量下降地區是上升的2倍。美洲和非洲中部的主要流域呈現水量減少，而印度北部和非洲南部的河川水量漲幅則高於平均水準。

報告還指出，包含所有地表水和地下水的陸地儲水量，減少的地區遠比增加的多。

世界氣象組織表示：「一些缺水熱區由於（過度抽取）灌溉用地下水，導致情況惡化。冰雪融化也對若干地區有重大影響，包括在阿拉斯加、巴塔哥尼亞高地（Patagonia）和喜馬拉雅山區。」

報告稱，世界上最大的淡水天然水庫是冰凍圈（cryosphere），包括冰川、積雪、冰帽和永凍土；而這座「水庫」的變化，會影響糧食產量、人類健康和自然界。

報告強調，約有19億人生活在仰賴冰川和融雪供應飲用水的地區，但當地冰川消融的速度越來越快。

報告也敦促當局加速布建乾旱和洪水預警系統，以幫助減少極端災害的衝擊。

洪水 冰川 聯合國

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